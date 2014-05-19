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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:35 BJT

中国货币市场：缴税影响略显资金有向紧苗头，但主要回购利率表现平静

路透北京5月19日 - 中国银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率 表现平静仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。

他们并指出，虽然场内宽松度有所收敛，但整体情绪尚属稳定，机构对本周央行延续小幅净投放，扶助市场渡过季节时点的期待在升温。

“10点左右开始吧，感觉有点紧张，很多机构刚刚还在问我是不是出钱。”一银行交易员称，“现在这个紧张也不至于借不到，但确实比上周困难一点。”

北京一大型银行交易员表示，今日市场内资金供给意愿不及上周，应是与财税缴款影响有关。不过当前情绪尚比较稳定，因机构对公开市场本周续净投放的预期较高。

”观察看看公开市场吧，估计会净投放，现在的回笼只要靠一级交易商主动去报，大家报的少了，就主动形成净投放了。“该交易员说。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4103 2.3633 +4.70

七天 3.0863 3.0998 -1.35

14天 3.1591 3.0917 +6.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4250 3.4800 -5.50

七天 3.4500 3.1450 +30.50

14天 3.8900 3.4750 +41.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.4200 2.4000 +2.00

七天 3.1000 3.1500 -5.00

14天 3.1000 3.1000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.3960 2.3700 +2.60

七天 3.1000 3.1290 -2.90

三个月 5.2142 5.2418 -2.76

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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