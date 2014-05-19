中国货币市场：缴税影响略显资金有向紧苗头，但主要回购利率表现平静

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率 表现平静仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。
他们并指出，虽然场内宽松度有所收敛，但整体情绪尚属稳定，机构对本周央行延续小幅净投放，扶助市场渡过季节时点的期待在升温。
“10点左右开始吧，感觉有点紧张，很多机构刚刚还在问我是不是出钱。”一银行交易员称，“现在这个紧张也不至于借不到，但确实比上周困难一点。”
北京一大型银行交易员表示，今日市场内资金供给意愿不及上周，应是与财税缴款影响有关。不过当前情绪尚比较稳定，因机构对公开市场本周续净投放的预期较高。
”观察看看公开市场吧，估计会净投放，现在的回笼只要靠一级交易商主动去报，大家报的少了，就主动形成净投放了。“该交易员说。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购。
根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4103 2.3633 +4.70
七天 3.0863 3.0998 -1.35
14天 3.1591 3.0917 +6.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4250 3.4800 -5.50
七天 3.4500 3.1450 +30.50
14天 3.8900 3.4750 +41.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.4200 2.4000 +2.00
七天 3.1000 3.1500 -5.00
14天 3.1000 3.1000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.3960 2.3700 +2.60
七天 3.1000 3.1290 -2.90
三个月 5.2142 5.2418 -2.76
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注