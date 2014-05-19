中国钢铁：要严控新增产能，对新建项目等量或减量置换--工信部官员

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国工业和信息化部副部长苏波指出，当务之急是严格控制钢铁工业新增产能。重点是严格把关钢铁新建产能的核准，指导地方做好在建项目的清理，对新建项目实行等量或减量的置换。
中国证券网援引苏波在第八届中国国际钢铁大会上的话称，对钢铁行业将进一步发挥价格、财税、金融、土地、贸易、生产许可的政策和规范准入管理的联动作用，促使不符合准入要求的企业退出市场。
他并称，要通过执行对钢铁行业公平税负政策，逐步取消进口钢材的报税政策，支持差别化电价、惩罚性电价水价。推动能耗水耗电耗达不到标准的产能退出市场。
“希望从2013年到2017年年底，压缩钢铁产能8,000万吨以上，使产能利用率达到合理水平。”苏波说。
他表示，工信部将采取多方面的措施，严格控制新增产能，加快淘汰落后产能，加强行业规范管理，建立钢铁工业产能预警机制，建立公平竞争的市场环境，推动钢铁工业化解过剩产能尽快取得实效。 苏波并称，淘汰落后产能是化解产能过剩的重要举措。2010年以来，中国累计淘汰炼铁过剩产能8,500万吨，炼钢5,700万吨。今年的预期目标要淘汰落后钢铁能力2,700万吨，确保提前一年完成十二五(2011-2015年)淘汰落后产能的任务。
中国钢铁工业协会副会长张长富上月底表示，由于开工增加，微刺激措施中投资等的带动作用，二季度钢铁业盈利状况会好于一季度，但难以大幅提高。预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长，而融资难题成为行业最严峻的考验。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注