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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:04 BJT

离岸人民币：建行计划于法兰克福发行两年期债券，指导利率为3.60%

路透香港5月19日 - 根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行 计划发行两年期人民币债券，将在法兰克福挂牌。

该债券发行人为建行法兰克福分行，初步指导利率为3.60%。发行人评级为：穆迪“A1”／标普“A”/惠誉“A”。

农行 香港分行两周前也在法兰克福发行12亿元两年期人民币债券，票息为3.25%，现在于二级市场报3.295/3.191%。

承销商为建银国际、德国CCB International、德国商业银行、法巴、渣打。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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