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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:20 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，公债价格脱离高位

澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说道，澳洲央行将在周二公布5月会议记录，可能会令澳元再度挑战0.94美元。

他称：“若澳洲央行会议记录更加正面，那么足以令澳元升破0.94美元。”

本周关注焦点亦包括，美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月29-30日的会议记录，以及中国5月制造业民间调查。

澳元兑欧元 距离六个月高点近在咫尺，报1.4632澳元。欧元较1月所及高点下滑，主要缘于人们越发认为欧洲央行可能会在6月初会议上放宽政策。

新西兰元兑美元 报0.8640美元, 较上周五尾盘几无变动，不过仍远离本月稍早所及的两年半高点0.8779美元，因新西兰央行对汇率高企发出警告，令新西兰元的买需降温。(完)

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