《焦点》美联储利率指引或需更新，以厘清新政策工具

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
超额准备金利率当前在0.25%，银行可从停泊于联储的超额准备金获得一些利息收益。但这项计划的效力多少有些降低，因需持有资本来支持那些准备金。
而最关键的工具可说是逆回购。逆回购是为了从货币市场共同基金和政府抵押贷款融资机构吸收资金而设，这些实体不具参与IOER和TDF计划的资格，但握有大量资金。
美联储的逆回购工具利率为0.05%。
货币基金有2.6兆(万亿)美元资产。截至3月底，抵押贷款机构房利美(Fannie Mae) 有141亿美元现金，128亿美元放在银行的联邦基金和回购工具；房贷美(Freddie Mac) 在现金和回购工具各有106亿美元和245亿美元。
相比定期存款工具(TDF)，逆回购做为美联储操作工具的历史已久。联储在2013年7月开始讨论这样的工具，目前定期运用逆回购，从银行体系抽离过多资金。
但面对排山倒海般巨大的政策“正常化”任务，美联储或许需要彻底搜寻其囊中是否还有更多工具可用。(完) (编译 戴素萍/李爽/王兴亚/张若琪 审校 高琦/石冠兰/张明钧)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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