《焦点》美联储利率指引或需更新，以厘清新政策工具

超额准备金利率当前在0.25%，银行可从停泊于联储的超额准备金获得一些利息收益。但这项计划的效力多少有些降低，因需持有资本来支持那些准备金。

而最关键的工具可说是逆回购。逆回购是为了从货币市场共同基金和政府抵押贷款融资机构吸收资金而设，这些实体不具参与IOER和TDF计划的资格，但握有大量资金。

美联储的逆回购工具利率为0.05%。

货币基金有2.6兆(万亿)美元资产。截至3月底，抵押贷款机构房利美(Fannie Mae) 有141亿美元现金，128亿美元放在银行的联邦基金和回购工具；房贷美(Freddie Mac) 在现金和回购工具各有106亿美元和245亿美元。

相比定期存款工具(TDF)，逆回购做为美联储操作工具的历史已久。联储在2013年7月开始讨论这样的工具，目前定期运用逆回购，从银行体系抽离过多资金。