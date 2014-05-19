券商观点：中国股市弱势难改，关注政策新规的局部影响--中信证券

路透北京5月19日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，本周市场的结构特征将主要体现在金融新规冲击与政策事件带来的局部影响，市场整体弱势的格局短期不会改变。

报告并指出，市场对金融机构同业监管规范早有预期，对股市整体影响偏中性，对部分中小银行有负面影响。IPO实质性重启，创业板股权融资提速对成长股和创业板整体有压制作用，另外本周的亚信峰会以及国务院常务会议可能落实的微刺激政策可能催化细分领域的结构化行情。

“市场弱势格局不变，关注金融新规与政策事件的局部影响。”报告称。

报告分析认为，央行等五部门联合印发的《关于规范金融机构同业业务的通知》从两大方面加强同业业务监管，一是按业务实质规范同业业务；二是有效控制同业业务规模和比重，使同业业务回归流动性管理手段。

报告预计，创业板IPO改革方案和再融资机制的推出意味着创业板股权融资将加速，同时意味着IPO即将开闸，短期来看不利于创业板；长期来看，则有利于资本市场帮助实体经济转型。

报告认为，未来的券商创新可能是服务实体经济在先、行业自身发展在后。券商业务范围将难以扩大，EPS显着增长的正面预期亦将难以形成，加之4月以来逆市走高的券商股价已经透支了部分改革和创新预期，因此短期对行业表现构成一定压制。

报告并指出，4月国内实体数据整体略弱于市场预期，经济依然疲弱，而政策保持了很强的定力，房地产风险将逐步发酵。对基本面预期影响较大的因素可能来自本周举办的亚信会议和国务院常务会议，虽然很可能只是前期布置的消费或民资开放项目落实，但依然值得密切关注。