券商观点：中国股市弱势难改，关注政策新规的局部影响--中信证券

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，本周市场的结构特征将主要体现在金融新规冲击与政策事件带来的局部影响，市场整体弱势的格局短期不会改变。
报告并指出，市场对金融机构同业监管规范早有预期，对股市整体影响偏中性，对部分中小银行有负面影响。IPO实质性重启，创业板股权融资提速对成长股和创业板整体有压制作用，另外本周的亚信峰会以及国务院常务会议可能落实的微刺激政策可能催化细分领域的结构化行情。
“市场弱势格局不变，关注金融新规与政策事件的局部影响。”报告称。
报告分析认为，央行等五部门联合印发的《关于规范金融机构同业业务的通知》从两大方面加强同业业务监管，一是按业务实质规范同业业务；二是有效控制同业业务规模和比重，使同业业务回归流动性管理手段。
报告预计，创业板IPO改革方案和再融资机制的推出意味着创业板股权融资将加速，同时意味着IPO即将开闸，短期来看不利于创业板；长期来看，则有利于资本市场帮助实体经济转型。
报告认为，未来的券商创新可能是服务实体经济在先、行业自身发展在后。券商业务范围将难以扩大，EPS显着增长的正面预期亦将难以形成，加之4月以来逆市走高的券商股价已经透支了部分改革和创新预期，因此短期对行业表现构成一定压制。
报告并指出，4月国内实体数据整体略弱于市场预期，经济依然疲弱，而政策保持了很强的定力，房地产风险将逐步发酵。对基本面预期影响较大的因素可能来自本周举办的亚信会议和国务院常务会议，虽然很可能只是前期布置的消费或民资开放项目落实，但依然值得密切关注。
中国股市沪综指 周一早盘收报2,004.406点，跌22.098点或1.09%。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注