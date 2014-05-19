中国资管：上周银行理财产品发行739款，非保本型占比仍高逾七成

路透北京5月19日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（5月10-16日）73家银行共发行了739款理财产品，发行银行数较上期报 告减少18家，产品发行量减少18款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共181款，市场占比为24.49% ；非保本型理财产品共558款，市场占比为75.51%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 294 -36 其中：人民币 275 5.01% 外币 19 3.00% 组合投资类 408 5.40% +32 融资类 6 5.77% +2 结构性产品 31 5.94% -15 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 15 3.93% 4.28% 1个月至3个月（含） 396 5.10% 5.15% 3个月至6个月（含） 186 5.33% 5.27% 6个月至1年（含） 134 5.50% 5.45% 1年以上 8 5.98% 5.96% 没有无固定期限产品发行 上周52家银行共发行了275款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长 为371天；预期年化收益率最低2.30%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率持平 ，最高预期收益率下滑20个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 6 2.18% 2.87% 1个月至3个 157 57.09% 4.92% 月 3个月至6个 62 22.55% 5.12% 月 6个月至1年 49 17.82% 5.42% 1年以上 1 0.36% 6.05% 上周6家银行共发行19款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品16款，平均预期收益率为3.12%。 **971款产品到期** 研究所监测数据显示，上周有971款产品到期，所有公布了到期收益率的207款产品中， 有一款结构性产品未实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品433款 ，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.42%，较上期报告上升13个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.90%，较上期报告上升48个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有44款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为渤海银行发行的“2014年渤盛52号理财产品（2014F52）”， 该组合投资类产品期限为91天，实现了6.65%的年化收益率。 截至5月16日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 103款（占比50.00%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.37%。其中，花旗银行的“施 罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益 率为47.63%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%） 近一年累计收益率为正，招商银行的 “德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以8.84%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中， 有96款产品（占比50.53%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 张喜良)