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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:23 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行739款，非保本型占比仍高逾七成

路透北京5月19日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（5月10-16日）73家银行共发行了739款理财产品，发行银行数较上期报
告减少18家，产品发行量减少18款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共181款，市场占比为24.49%
；非保本型理财产品共558款，市场占比为75.51%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     294                       -36
    其中：人民币         275        5.01%
           外币           19        3.00%
    组合投资类           408        5.40%          +32
    融资类                 6        5.77%          +2 
    结构性产品            31        5.94%          -15
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     15       3.93%          4.28%          
    1个月至3个月（含） 396       5.10%          5.15%          
    3个月至6个月（含） 186       5.33%          5.27%          
    6个月至1年（含）   134       5.50%          5.45%          
    1年以上              8       5.98%          5.96%          
    没有无固定期限产品发行

    上周52家银行共发行了275款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长
为371天；预期年化收益率最低2.30%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率持平
，最高预期收益率下滑20个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款   占比    平均预期年收益率
              ）                     
 1个月以下    6               2.18%  2.87%
 1个月至3个   157            57.09%  4.92%
 月                                  
 3个月至6个   62             22.55%  5.12%
 月                                  
 6个月至1年   49             17.82%  5.42%
 1年以上      1               0.36%  6.05%
 
    上周6家银行共发行19款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品16款，平均预期收益率为3.12%。
  
    
    **971款产品到期**

    研究所监测数据显示，上周有971款产品到期，所有公布了到期收益率的207款产品中，
有一款结构性产品未实现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品433款
，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.42%，较上期报告上升13个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.90%，较上期报告上升48个基点。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有44款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为渤海银行发行的“2014年渤盛52号理财产品（2014F52）”，
该组合投资类产品期限为91天，实现了6.65%的年化收益率。

    截至5月16日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
103款（占比50.00%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.37%。其中，花旗银行的“施
罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益
率为47.63%。
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%）
近一年累计收益率为正，招商银行的  “德盛总回报亚洲股票基金链接
”产品以8.84%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，
有96款产品（占比50.53%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 李贺; 审校 张喜良)
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