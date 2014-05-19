台湾债市：虽有金融债交割但RP利率大致持稳，月底料能在区间内波动

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透台北5月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。今日有国泰世华高达150亿台币的金融债交割，但交易员表示，紧缩的效应并未太明显，因多数资金已提早因应待命。
展望本周，交易员认为，虽然本周内有大额的公司债如鸿海 与金融债交割的紧缩因素，总计金额达到446.5亿台币，但RP利率应仍可在区间之内波动，因目前看来银行也能供应投信、寿险的资金空缺。
〞今天平平的，也没有人来要券，毕竟下周就月底，我们就平常心。〞一位大型证券商交易员称。
另一家证券交易员也说，虽然投信和寿险从上周起就因公司债的多笔交割而波动甚大，但是银行总也能补上缺口，因此预料RP利率区间即便在下周波动也不大。
今日除有国泰世华银行发行金融债150亿台币之外，另外还有零壹科技 发行5亿台币。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同于上日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
本周公司债/金融债的发行量总计为446.5亿台币，到期情况大致为：周二有达丽 公司债7亿台币；周三台塑 公司债共60亿台币，此外还有鸿海 公司债共120亿台币；周五致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币，以及亚泥 80亿台币公司债发行。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注