台湾债市：虽有金融债交割但RP利率大致持稳，月底料能在区间内波动

路透台北5月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。今日有国泰世华高达150亿台币的金融债交割，但交易员表示，紧缩的效应并未太明显，因多数资金已提早因应待命。

展望本周，交易员认为，虽然本周内有大额的公司债如鸿海 与金融债交割的紧缩因素，总计金额达到446.5亿台币，但RP利率应仍可在区间之内波动，因目前看来银行也能供应投信、寿险的资金空缺。

〞今天平平的，也没有人来要券，毕竟下周就月底，我们就平常心。〞一位大型证券商交易员称。

另一家证券交易员也说，虽然投信和寿险从上周起就因公司债的多笔交割而波动甚大，但是银行总也能补上缺口，因此预料RP利率区间即便在下周波动也不大。

今日除有国泰世华银行发行金融债150亿台币之外，另外还有零壹科技 发行5亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同于上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。