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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:32 BJT

《汇市简讯》美元/卢比反弹，聚焦新政府动向

0257 GMT

* 美元/印度卢比料将因投资者了结卢比获利而走势偏多，关注新政府动向

* 美元/卢比周五触及59.32之后，在58.50附近料因干预疑虑而有不错的买盘

* 市场焦点重回印度的双赤字和经济通胀

* 印度股市上日收高0.9%，盘中一度上涨6.15%，投资人锁定获利

* 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投区间在58.77-59.29，纽约盘收在58.80-58.85。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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