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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:27 BJT

韩国汇市：出口商买盘支撑韩元持坚，干预疑虑令涨势受限

路透首尔5月19日 - 韩元兑美元 周一维持坚挺，受到来自出口商买需的支撑。

韩元小幅走强，但涨势有限，因市场担心韩国外汇当局可能进行干预阻升韩元。韩元兑美元本月曾触及近六年高位。

0240GMT，韩元兑美元 报1,022.7，较上周五国内市场收盘价1,024.0上涨0.1%。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.7 1,024.0

日圆/韩元 10.0758/660 10.0760

韩国公债期货 * 105.97 105.98

韩国综合股价指数 2,009.57 2,013.44

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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