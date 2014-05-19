香港热股：中旅早盘初段曾跌逾4%，因公司高管接受中纪委调查

路透香港5月19日 - 主要经营旅行社、酒店及国内景区业务的香港中旅 周一早盘初段曾跌逾4%，因公司主席兼执行董事王帅廷正接受中国共产党中央纪律检查委员会调查。

中旅早盘曾跌4.4%，低探1.53港元。香港时间11:27，该股跌3.13%，报1.55港元；大市恒生指数 则跌0.36%。

该公司今早在联交所一份声明中称，接到母公司香港中旅集团的通知，王帅廷因在加入中旅前发生的某些涉嫌严重违纪法问题，正接受中纪委调查。

中旅并称，“由于本公司的日常经营由以本公司总经理为首的管理团队负责，根据董事局知悉的资料，本公司日常经营不受影响。”

王帅廷同时兼任香港中旅集团副董事长、总经理的职务。根据母公司的声明称，王帅廷是涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，不是发生在香港中旅集团。

加入中旅之前，王帅廷曾经担任华润电力 主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务。（完）

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