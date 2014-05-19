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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:35 BJT

韩国股市：盘中因获利了结而下跌，但外资买盘抑制跌势

路透首尔5月19日 - 韩国股市周一盘中因获利了结而下跌，不过海外投资者的买盘协助抑制跌势。

0240GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%，报2,009.57点，此前曾触及日低2,002.89点。上周大盘上涨2.9%，为2013年8月底以来最大单周升幅。

“大盘稍事歇息，投资人的焦点转向本周公布的经济指标。美国和欧洲债券收益率下滑，暗示全球经济复苏放缓，”Hana Daetoo Securities分析师Chang Hee-jong表示。

美国、中国和欧元区本周稍后将公布制造业调查初值。

外资周一早上买超韩股130亿韩元。截至周五连续四日的买超中，总计买超1.4兆(万亿)韩元。

权重股因获利了结而下跌，SK Hynix Inc 和浦项钢铁 分别挫跌2.8%和1.5%。现代汽车 跌1.7%。(完) 　　
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