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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:35 BJT

表格：中国4月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透北京5月19日 - 以下是中国国家统计局公布的2014年4月原油、天然气和成品油产量数据一览表（单位为吨，天然气单位10亿立方米）： 产品名称 4月 同比(%) 1-4月 同比(%) 原油加工量 39,577,900 3.75 160,874,600 1.76 石脑油 2,467,700 11.28 10,042,800 3.43 汽油 8,769,700 13.07 35,419,900 8.60 煤油 2,416,600 23.81 9,450,400 21.58 柴油 13,922,800 1.05 56,490,800 -1.26 燃料油 2,194,600 10.34 8,409,100 4.48 液化石油气 2,089,600 8.91 8,268,100 3.48

国内产量: 天然原油 16,979,000 -0.42 68,313,600 0.06 天然气 9.78 3.34 42.11 6.21

英文原文请参看

浏览各表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 曾祥进)
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