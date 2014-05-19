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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 11:49 BJT

印度汇市：卢比兑美元升至11个月高位，关注央行干预情况

路透孟买5月19日 - 印度卢比兑美元升至11个月高位，因预期外资将持续大举买进印度股票和债券。此前印度人民党(BJP)在选举中大胜。

然交易商预期央行的美元买盘将抑制卢比升势。

0336GMT时，印度卢比兑美元 报58.49/50，此前触及58.47，为2013年6月18日以来最高。美元兑卢比周五收报58.79/80。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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