更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收贬，市场供求均衡状态延续

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 人民币随中间价收贬 * 延续上周市场供求均衡状态 * 何时打破均衡尚难预测 (更新收盘报价) 路透北京5月19日 - 中国人民币兑美元 周一随中间价方向收贬。交易人士认 为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一 致方向。 一股份行交易员说，当前这种市场均衡状况不可能一直持续，但何时会打破还难以预测 。尤其需要关注的是，客盘均衡打破后央行的态度如何。 “我认为市场在突破运行区间以后，价格会迅速拉开，不过在中国情况要复杂很多。” 他表示，形成突破走势后央行是否还会入市干预，将是后期人民币走势的重要观察点。 全球汇市方面，周一美元兑日圆努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美 元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能 无法达成。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2374 6.2334 -0.06% 中间价 6.1636 6.1628 -0.01% 成交额 189亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 94 6.2336 6.2430 2014年来即期升贬值幅度 -2.94% 1年期美元/人民币掉期升水< 690 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :40 1年期NDF 6.2342/79 6.234 CNH即期 6.2377/91 6.232 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央 行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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