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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:51 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收贬，市场供求均衡状态延续

* 人民币随中间价收贬
    * 延续上周市场供求均衡状态
    * 何时打破均衡尚难预测

 (更新收盘报价)
    路透北京5月19日 - 中国人民币兑美元 周一随中间价方向收贬。交易人士认
为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一
致方向。
    
    一股份行交易员说，当前这种市场均衡状况不可能一直持续，但何时会打破还难以预测
。尤其需要关注的是，客盘均衡打破后央行的态度如何。
    
    “我认为市场在突破运行区间以后，价格会迅速拉开，不过在中国情况要复杂很多。”
他表示，形成突破走势后央行是否还会入市干预，将是后期人民币走势的重要观察点。

    全球汇市方面，周一美元兑日圆努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美
元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能
无法达成。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
   
   在岸市场人民币兑美元              今日             上日      升贬
    即期成交价格                    6.2374           6.2334    -0.06%
          中间价                    6.1636           6.1628    -0.01%
    成交额                        189亿美元                       
                                                                  
  日内相对于中间价最大波幅    -1.29% (上限±2%)       日高      日低
        日内波动幅度(pips)            94             6.2336    6.2430
    2014年来即期升贬值幅度          -2.94%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<           690                          
               CNY1Y=CFXS>                                    
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16           今日             上日        
                       :40                                    
     1年期NDF                     6.2342/79          6.234        
             CNH即期              6.2377/91          6.232        
 
     中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央
行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
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