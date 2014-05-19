更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收贬，市场供求均衡状态延续

* 人民币随中间价收贬 * 延续上周市场供求均衡状态 * 何时打破均衡尚难预测 (更新收盘报价) 路透北京5月19日 - 中国人民币兑美元 周一随中间价方向收贬。交易人士认 为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一 致方向。 一股份行交易员说，当前这种市场均衡状况不可能一直持续，但何时会打破还难以预测 。尤其需要关注的是，客盘均衡打破后央行的态度如何。 “我认为市场在突破运行区间以后，价格会迅速拉开，不过在中国情况要复杂很多。” 他表示，形成突破走势后央行是否还会入市干预，将是后期人民币走势的重要观察点。 全球汇市方面，周一美元兑日圆努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美 元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能 无法达成。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2374 6.2334 -0.06% 中间价 6.1636 6.1628 -0.01% 成交额 189亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 94 6.2336 6.2430 2014年来即期升贬值幅度 -2.94% 1年期美元/人民币掉期升水< 690 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :40 1年期NDF 6.2342/79 6.234 CNH即期 6.2377/91 6.232 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央 行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)