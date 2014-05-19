《交易视点》中国内需依旧疲软，债市回调宜适当加仓--中信证券

路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，4月经济呈现企稳迹象，但房地产等固定资产投资低迷，货币条件持续偏紧，但整体内需仍然偏弱，这使得稳中趋松的宏观流动性可以预期。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓，对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**生产企稳内需仍疲软**

4月份工业增加值同比增速较3月份小幅下滑0.1个百分点至8.7%，略低于我们8.8%的预期。

根据统计局公布的数据，4月份工业增加值的环比折年率高达10.3%，是2013年以来的较高水平，显示经济正在较快回暖；我们计算的季调后环比折年率反而大跌至4.4%，与统计局的数据偏差较大。

结合企稳的中采和汇丰PMI指数、螺纹钢期货价格和水泥均价，我们倾向于认为生产面呈现企稳的迹象，但经济的回升力度并不是很大。

从需求面来看，受房地产投资增速持续低迷以及基建投资增速小幅下滑拖累，4月份名义固定资产投资同比增速进一步下滑0.6个百分点至16.8%。

基建投资同比增速较3月份下滑1.8个百分点，仍实现20.8%的高速增长，显示稳增长政策延续了3月份的态势。

房地产投资增速较上月14.2%回升至15.5%，出现企稳但仍显低迷，考虑到疲弱的销售数据以及5-6月份的基数仍然偏高，二季度房地产投资增速还将偏弱。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，4月份经济呈现企稳迹象，但是受房地产销售和投资拖累，固定资产投资仍然低迷，在货币条件持续偏紧的情况下，内需整体仍然偏弱、经济反弹力度不强。

受食品价格下跌与基数效应双重影响，4月份CPI或是年内低位，由于猪肉价格触底反弹，未来CPI同比有望在2-2.5%区间波动。

尽管短期内央行不会采取大规模刺激政策，但是一季度货币政策执行报告显示，央行的政策重心将逐渐由控通胀和降杠杆转为稳增长，所以稳中趋松的宏观流动性是可以预期的，央行的公开市场操作仍将趋于温和。

整体来看，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，如果7天回购利率均值能稳定在3.2%附近，10年国债3.9%和10年金融债4.8%是相对合理的位置。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)