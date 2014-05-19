《交易视点》中国内需依旧疲软，债市回调宜适当加仓--中信证券

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，4月经济呈现企稳迹象，但房地产等固定资产投资低迷，货币条件持续偏紧，但整体内需仍然偏弱，这使得稳中趋松的宏观流动性可以预期。
对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓，对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**生产企稳内需仍疲软**
4月份工业增加值同比增速较3月份小幅下滑0.1个百分点至8.7%，略低于我们8.8%的预期。
根据统计局公布的数据，4月份工业增加值的环比折年率高达10.3%，是2013年以来的较高水平，显示经济正在较快回暖；我们计算的季调后环比折年率反而大跌至4.4%，与统计局的数据偏差较大。
结合企稳的中采和汇丰PMI指数、螺纹钢期货价格和水泥均价，我们倾向于认为生产面呈现企稳的迹象，但经济的回升力度并不是很大。
从需求面来看，受房地产投资增速持续低迷以及基建投资增速小幅下滑拖累，4月份名义固定资产投资同比增速进一步下滑0.6个百分点至16.8%。
基建投资同比增速较3月份下滑1.8个百分点，仍实现20.8%的高速增长，显示稳增长政策延续了3月份的态势。
房地产投资增速较上月14.2%回升至15.5%，出现企稳但仍显低迷，考虑到疲弱的销售数据以及5-6月份的基数仍然偏高，二季度房地产投资增速还将偏弱。
**市场研判和投资策略**
前瞻地看，4月份经济呈现企稳迹象，但是受房地产销售和投资拖累，固定资产投资仍然低迷，在货币条件持续偏紧的情况下，内需整体仍然偏弱、经济反弹力度不强。
受食品价格下跌与基数效应双重影响，4月份CPI或是年内低位，由于猪肉价格触底反弹，未来CPI同比有望在2-2.5%区间波动。
尽管短期内央行不会采取大规模刺激政策，但是一季度货币政策执行报告显示，央行的政策重心将逐渐由控通胀和降杠杆转为稳增长，所以稳中趋松的宏观流动性是可以预期的，央行的公开市场操作仍将趋于温和。
整体来看，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，如果7天回购利率均值能稳定在3.2%附近，10年国债3.9%和10年金融债4.8%是相对合理的位置。
对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 钟华; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注