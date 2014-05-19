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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:00 BJT

泰国经济：第一季GDP较前季萎缩2.1%，政治动荡或导致经济衰退

* 第一季GDP较前季萎缩2.1%，同比萎缩0.6%

* 数据逊于调查预期

* NESDB将2014年GDP成长预估由3.0-4.0%调降至1.5-2.5%

* 政治动荡冲击需求和旅游业，出口仍疲弱

路透曼谷5月19日 - 泰国第一季经济萎缩幅度大于预期，因出口仍疲弱，且长达数月的政治动荡影响国内经济活动，泰国经济有可能陷入衰退。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一表示，泰国1-3月经济较前季萎缩2.1%，较上年同期萎缩0.6%。

NESDB将2014年GDP成长预估由3.0-4.0%调降至1.5-2.5。

路透调查分析师原本预估其第一季GDP经季节调整后较前季萎缩1.6%，较上年同期成长0.1%。

自去年12月以来，泰国一直由财政权力有限的看守政府运作，而由于抗议者寻求任命非民选政府，危机迄今还没有结束的迹象。

第二季及之后的经济前景也暗淡。

“第二季GDP数据可能也相当疲弱，所以泰国经济可能会再次出现技术性衰退，”新加坡星展银行分析师Gundy Cahyadi表示。

“没有有效运作的政府时间越长，对经济成长的拖累越重，”他补充称。

该机构还将去年第四季GDP较前季增速由0.6%下修至0.1%，同比增幅维持在0.6%。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)
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