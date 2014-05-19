泰国经济：第一季GDP较前季萎缩2.1%，政治动荡或导致经济衰退

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
* 第一季GDP较前季萎缩2.1%，同比萎缩0.6%
* 数据逊于调查预期
* NESDB将2014年GDP成长预估由3.0-4.0%调降至1.5-2.5%
* 政治动荡冲击需求和旅游业，出口仍疲弱
路透曼谷5月19日 - 泰国第一季经济萎缩幅度大于预期，因出口仍疲弱，且长达数月的政治动荡影响国内经济活动，泰国经济有可能陷入衰退。
泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一表示，泰国1-3月经济较前季萎缩2.1%，较上年同期萎缩0.6%。
NESDB将2014年GDP成长预估由3.0-4.0%调降至1.5-2.5。
路透调查分析师原本预估其第一季GDP经季节调整后较前季萎缩1.6%，较上年同期成长0.1%。
自去年12月以来，泰国一直由财政权力有限的看守政府运作，而由于抗议者寻求任命非民选政府，危机迄今还没有结束的迹象。
第二季及之后的经济前景也暗淡。
“第二季GDP数据可能也相当疲弱，所以泰国经济可能会再次出现技术性衰退，”新加坡星展银行分析师Gundy Cahyadi表示。
“没有有效运作的政府时间越长，对经济成长的拖累越重，”他补充称。
该机构还将去年第四季GDP较前季增速由0.6%下修至0.1%，同比增幅维持在0.6%。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注