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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 12:14 BJT

印度央行：通过国营银行买入美元阻止卢比升势--交易商

路透孟买5月19日 - 三位交易商表示，发现印度央行通过国营银行从约58.47卢比开始买入美元，此点位是卢比11个月来最强水准。

0359GMT，印度卢比兑美元 报58.52/53，脱离日高58.47，这也是6月18日以来最高位。

卢比开盘上扬，因预期外资将持续大举买进印度股票和债券。此前印度人民党(BJP)在选举中大胜。

一券商交易员预计，美元/卢比今日将在58.50-58.70区间交投。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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