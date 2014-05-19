印度央行：通过国营银行买入美元阻止卢比升势--交易商

路透孟买5月19日 - 三位交易商表示，发现印度央行通过国营银行从约58.47卢比开始买入美元，此点位是卢比11个月来最强水准。

0359GMT，印度卢比兑美元 报58.52/53，脱离日高58.47，这也是6月18日以来最高位。

卢比开盘上扬，因预期外资将持续大举买进印度股票和债券。此前印度人民党(BJP)在选举中大胜。