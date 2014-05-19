印度央行：通过国营银行买入美元阻止卢比升势--交易商

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透孟买5月19日 - 三位交易商表示，发现印度央行通过国营银行从约58.47卢比开始买入美元，此点位是卢比11个月来最强水准。
0359GMT，印度卢比兑美元 报58.52/53，脱离日高58.47，这也是6月18日以来最高位。
卢比开盘上扬，因预期外资将持续大举买进印度股票和债券。此前印度人民党(BJP)在选举中大胜。
一券商交易员预计，美元/卢比今日将在58.50-58.70区间交投。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。