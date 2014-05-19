更新版1-新债招标：中国国开行交易所两年期增发债需求略好，基金为主力需求机构

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 国开行交易所两年期增发债结果略好于五年
* 基金公司为主力需求机构，短期限品种受青睐
* 五年期因发行量较小倍数偏高，但需求稍逊 (新增交易员评论及细节)
路透上海5月19日 - 中国国家开发银行 周一在交易所招标增发两期固息政策性金融债，两年期品种需求略好于五年期品种。市场人士表示，两年期品种期限较短，基金为主要需求方，而五年期品种由于发行量偏小，倍数稍高，但实际需求则略逊。
业内人士稍早透露，中国国家开发银行 在交易所招标的两年和五年期固息增发债中标收益率分别为4.3935%和4.9315%；投标倍数分别为2.78倍和3.50倍。国开行设定的招标区间分别为3.9997%-4.9981%和4.3051%-5.3015%。
“两年期品种结果低于我们预期吧，五年的感觉结果比较高，从投标机构来看，大行普遍标位较高，都没中，最后都被基金公司拿走了，”一参与承销的券商交易员表示。
他并认为，基金公司本来账户就在交易所，所以资金参与也方便，大行可能存在跟银行间同期限品种进行比较的可能性，所以对收益要求比较高。
相较于银行间国开行同期限品种，银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，两年和五期品种最新收益率分别为4.8617%、5.0676%。
此外，北京另一参与投标的券商交易员称，本次交易所新债发行量均不大，相对而言基金可能更喜欢期限短的，而五年期发行量太小了，倍数偏高，反应不出真实需求。
该两期债是国开行2013年第一期 和第二期 的增发债，上市后同对应的原债券合并交易。其中两年期品种发行上限30亿元，五年期上限10亿元。
具体发行条款如下：
2013年第一期增发 2013年第二期增发
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发行上限 30亿元 10亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
起息日 2014年1月3日 2014年1月3日
缴款日 5月21日 5月21日
分销期 5/20-5/21 5/20-5/21
上市日 5月23日 5月23日
基本承销额 无 无
承销费 0.05% 0.10%
票面利率 5.80% 5.84%
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国开行于2013年底开始在上海证券交易所发行金融债，但银行间债市仍是其发债的主战场。除此之外，日前该行再新开金融债通过商业银行发行渠道，债券发行方式更加多样化。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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