更新版1-新债招标：中国国开行交易所两年期增发债需求略好，基金为主力需求机构

* 国开行交易所两年期增发债结果略好于五年

* 基金公司为主力需求机构，短期限品种受青睐

* 五年期因发行量较小倍数偏高，但需求稍逊 (新增交易员评论及细节)

路透上海5月19日 - 中国国家开发银行 周一在交易所招标增发两期固息政策性金融债，两年期品种需求略好于五年期品种。市场人士表示，两年期品种期限较短，基金为主要需求方，而五年期品种由于发行量偏小，倍数稍高，但实际需求则略逊。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 在交易所招标的两年和五年期固息增发债中标收益率分别为4.3935%和4.9315%；投标倍数分别为2.78倍和3.50倍。国开行设定的招标区间分别为3.9997%-4.9981%和4.3051%-5.3015%。

“两年期品种结果低于我们预期吧，五年的感觉结果比较高，从投标机构来看，大行普遍标位较高，都没中，最后都被基金公司拿走了，”一参与承销的券商交易员表示。

他并认为，基金公司本来账户就在交易所，所以资金参与也方便，大行可能存在跟银行间同期限品种进行比较的可能性，所以对收益要求比较高。

相较于银行间国开行同期限品种，银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，两年和五期品种最新收益率分别为4.8617%、5.0676%。

此外，北京另一参与投标的券商交易员称，本次交易所新债发行量均不大，相对而言基金可能更喜欢期限短的，而五年期发行量太小了，倍数偏高，反应不出真实需求。

该两期债是国开行2013年第一期 和第二期 的增发债，上市后同对应的原债券合并交易。其中两年期品种发行上限30亿元，五年期上限10亿元。

具体发行条款如下：

2013年第一期增发 2013年第二期增发

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发行上限 30亿元 10亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

起息日 2014年1月3日 2014年1月3日

缴款日 5月21日 5月21日

分销期 5/20-5/21 5/20-5/21

上市日 5月23日 5月23日

基本承销额 无 无

承销费 0.05% 0.10%

票面利率 5.80% 5.84%

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