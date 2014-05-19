《交易视点》中国信用债行情调整中等待机会--中信证券

路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，同业业务新规可能刺激对债券等标准类产品需求。而宽松资金面、相对较弱的基本面以及趋稳的市场情绪将继续支撑市场，中长期信用产品收益率仍有一定下行空间，投资者可关注市场调整后的配置机会。

**短融产品短期可能震荡调整**

对于短端产品，受获利回调因素影响短端产品收益率有所回升。在央行公开市场操作的维护下，短期内资金面明显收紧的概率不大，预计将保持相对稳定宽松的状态，当然不排除个别时点如半年末资金收紧的可能。

从短融目前的收益率来看，已降至去年8月的较低水平，短融收益率的继续大幅下降需要新的做多动能、这可能取决于货币政策的进一步放松。

短期来看，短融产品可能处于震荡调整的状态，大幅下行的空间有限；与其他品种比较，现阶段其交易价值不明显；配置类投资者可精选高收益且资质相对稳定的个券。

**中长债调整后存配置机会**

对于中长期品种，上周收益率小幅回升。考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，中长期高等级信用产品收益率与基础利率产品将继续维持联动。

从趋势看，对于资金面来说，在经历了好于预期的4月及资金较为宽松的5月上旬后，投资者对未来资金面预期更偏乐观，投资者情绪也得到了较为明显的安抚，同时在央行公开市场操作的维护下，相对宽松的资金面可能将维持一段时间。

对于基本面，定向刺激可能在一定程度上有助于稳增长，但其意义更多仍在于“托底”，难以推动增长的明显反弹，当然需要关注近期猪肉价格见底回升可能对通胀形成的压力。

具体到市场层面，同业业务管理办法的出台，可能在一定的程度上刺激商业银行对债券等标准类产品的需求。

而宽松资金面、相对较弱的基本面以及趋稳的市场情绪将继续对市场形成一定支撑，中长期信用产品收益率可能仍有一定的下行空间，投资者可关注市场调整后的配置机会。

**城投债目前性价比仍然较高**

对于城投债，上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.80-6.90%的水平。

受低等级利差的制约，城投债市场的趋势性走势仍取决于利率产品和高等级信用产品的未来表现。

16日，国家发改委发布《关于创新企业债券融资方式扎实推进棚户区改造建设有关问题的通知》，城投债的放量供给或将持续。

不过，城投债目前性价比仍然较高，在相对牛市的背景下收益率走高的风险不大。

**个券点金**

上周共有142只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,711.8亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中石化SCP001、14电网CP001、14国电集CP003、14浙交投SCP002、14中建材SCP005、14首机场SCP002、14北车SCP005、14中建材SCP006、14中材泥CP002（有担保）。

中期票据中，我们推荐14中建二局MTN001（有担保）、14中建四局MTN002（有担保）、14中建三局MTN002（有担保）、14新矿MTN001、14渝能源MTN001、14清控MTN001。

私募票据中我们推荐，14兖矿PPN001、 14电科院PPN001、14南方水泥PPN001、 14云投PPN003、14天业PPN001、14皖投集PPN003。

企业债中我们推荐14海控债01。(完)