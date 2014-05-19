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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:03 BJT

日本债市：公债价格小跌，静候周二的超长券供应

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.185% +0.5 0.180%

10年期公债 0.585% +0.5 0.580%

20年期公债 1.460% +0.0 1.460%

30年期公债 0.000% +0.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.24 -0.04 145.28

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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