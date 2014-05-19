台越关系：台湾台塑集团寻求越南政府赔偿排华暴力事件的越南厂损失

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透台北5月19日 - 台湾台塑集团一表示，将向越南政府寻求赔偿，因其越南厂日前于越南民众排华暴力事件中遭受损失。该公司称，在建中的越南钢厂本次损失估计为300万美元。
台塑集团于越南投资甚广，本次排华暴力事件中受伤颇深。台塑集团为越南的最大外资之一。
台塑集团日前表示，由于越南发生反中排华暴动殃及越南台商事件，造成位于越南河静省建设中的台塑钢铁厂一名陆籍劳工死亡、90人受伤。
台湾外交部周日稍晚表示，台湾对越南民众暴乱行为、危害台商安全提出严正抗议，并已获越南政府回应，而外交部也引述驻台北越南经济文化办事处代表表示，越南政府会尽力协助经济部次长访越的行程提供协助，并妥善处理后续赔偿事宜。 （完） (记者 金麦克; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选