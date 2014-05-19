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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 12:11 BJT

台越关系：台湾台塑集团寻求越南政府赔偿排华暴力事件的越南厂损失

路透台北5月19日 - 台湾台塑集团一表示，将向越南政府寻求赔偿，因其越南厂日前于越南民众排华暴力事件中遭受损失。该公司称，在建中的越南钢厂本次损失估计为300万美元。

台塑集团于越南投资甚广，本次排华暴力事件中受伤颇深。台塑集团为越南的最大外资之一。

台塑集团日前表示，由于越南发生反中排华暴动殃及越南台商事件，造成位于越南河静省建设中的台塑钢铁厂一名陆籍劳工死亡、90人受伤。

台湾外交部周日稍晚表示，台湾对越南民众暴乱行为、危害台商安全提出严正抗议，并已获越南政府回应，而外交部也引述驻台北越南经济文化办事处代表表示，越南政府会尽力协助经济部次长访越的行程提供协助，并妥善处理后续赔偿事宜。 （完） (记者 金麦克; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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