台越关系：台湾台塑集团寻求越南政府赔偿排华暴力事件的越南厂损失

路透台北5月19日 - 台湾台塑集团一表示，将向越南政府寻求赔偿，因其越南厂日前于越南民众排华暴力事件中遭受损失。该公司称，在建中的越南钢厂本次损失估计为300万美元。

台塑集团于越南投资甚广，本次排华暴力事件中受伤颇深。台塑集团为越南的最大外资之一。

台塑集团日前表示，由于越南发生反中排华暴动殃及越南台商事件，造成位于越南河静省建设中的台塑钢铁厂一名陆籍劳工死亡、90人受伤。