中国债市：回购利率变化不大IRS波动甚微，流动性若稳有望继续盘整

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透上海5月19日 - 与一度受同业新规扰动的现券相比，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一表现相对淡静，因资金价格波动不大，且后市预期不甚明朗。
交易员认为，6月将近，需要随时关注流动性变化。若资金面不起大的风浪，IRS有望继续盘整。
上海一银行交易员称，“今天IRS基本没(大的)变化。早盘下来2bp，现在回去1bp。后面就看资金情况了。”
资金市场主要质押式回购加权利率 仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。
北京一银行交易员进一步指出，虽然临近6月，资金面可能转紧的忧虑稍增。但偏松的政策预期，则抑制IRS趋势性上行空间。“(短期来看)上下的机会都不大。”
广发银行最新报告指出，当前整个市场的谨慎心态很强，IRS向下的空间已经很小。其与金融债的点差在收窄过程中，利率必然会更快的反弹。所以我们建议目前不要继续收取固定利率，可以全面支付固定利率，如果IRS利率向下走，可加大支付力度。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.5390/3.6390 3.6910/3.7787 3.8840/3.9717 4.0340/4.1300 4.0470/4.2990
上日 3.5500/3.6500 3.7040/3.7920 3.9120/4.0060 4.0720/4.1700 4.0710/4.3230
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变动 -0.0110/-0.0110 -0.0130/-0.0133 -0.0280/-0.0343 -0.0380/-0.0400 -0.0240/-0.0240
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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