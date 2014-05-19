中国债市：回购利率变化不大IRS波动甚微，流动性若稳有望继续盘整

路透上海5月19日 - 与一度受同业新规扰动的现券相比，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一表现相对淡静，因资金价格波动不大，且后市预期不甚明朗。

交易员认为，6月将近，需要随时关注流动性变化。若资金面不起大的风浪，IRS有望继续盘整。

上海一银行交易员称，“今天IRS基本没(大的)变化。早盘下来2bp，现在回去1bp。后面就看资金情况了。”

资金市场主要质押式回购加权利率 仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。

北京一银行交易员进一步指出，虽然临近6月，资金面可能转紧的忧虑稍增。但偏松的政策预期，则抑制IRS趋势性上行空间。“(短期来看)上下的机会都不大。”

广发银行最新报告指出，当前整个市场的谨慎心态很强，IRS向下的空间已经很小。其与金融债的点差在收窄过程中，利率必然会更快的反弹。所以我们建议目前不要继续收取固定利率，可以全面支付固定利率，如果IRS利率向下走，可加大支付力度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5390/3.6390 3.6910/3.7787 3.8840/3.9717 4.0340/4.1300 4.0470/4.2990

上日 3.5500/3.6500 3.7040/3.7920 3.9120/4.0060 4.0720/4.1700 4.0710/4.3230

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变动 -0.0110/-0.0110 -0.0130/-0.0133 -0.0280/-0.0343 -0.0380/-0.0400 -0.0240/-0.0240

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。