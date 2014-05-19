《交易视点》猪价反弹影响较小，中国纯债仍优于转债--中信证券

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，尽管猪价五一节后大涨20%，但预计猪价四季度将逐渐回落，对CPI影响较小。而经济数据疲弱，创业板再融资和同业监管新规推出，使得股市短期仍面临风险，债市机会确定性高，转债的投资价值不如纯债。
当前，建议保持中等仓位，在获取偏债型转债收益的同时，博取未来潜在的降准利好，并在第一次降准之后及时减持。
**转债指数微跌0.1%，偏债型转债回调**
上周A股先扬后抑，沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.6%、+0.1%和-2.6%。
利率债因降准预期短期落空而回升5-17bp，信用债收益率继续下降。
转债市场微跌0.1%，前期领涨的偏债型转债出现回调，偏股型转债走势分化，估值变化不大。
**猪价五一节后大涨，预计对CPI影响不大**
22省市生猪均价在五一节后上涨约20%至12.76元/公斤，能繁母猪存栏约4791万头位于底部区域，市场对猪价反弹存在一定担忧。
受季节性因素影响，预计三季度猪价将反弹至15-16元，对CPI影响不大。
四季度之后的猪价走势存在分歧，多数观点认为，猪价的反弹将加速生猪供给，猪价将像2013年四季度一样出现回落；少数观点认为，生猪养猪技术的提高是长期过程，供给不会快速增加，猪价将进一步回升。
目前来看，预计猪价大概率在四季度将逐渐回落，对CPI影响较小，但需持续观察。
**经济数据疲弱，创业板再融资推出，股市短期仍面临风险**
4月工业、投资、消费、信贷数据均低于预期，前4月房地产投资累计同比增速16.4%，4月份商品房新开工面积同比下滑22.1%。
结合40大中城市商品房销售面积、土地购置面积同比下滑来看，房地产行业的拐点正在出现，政策放松或能延缓这一过程，但不会改变这一趋势。
因此，预计蓝筹周期股短期机会不大，成长股受IPO即将重启、创业板再融资推出影响也面临下跌风险。
**同业新规增添债市投资价值**
同业监管政策出台，“非标”转“标”大势所趋，债市投资价值较高。5月16日，五部门发布《关于规范金融机构同业业务的通知》（127号文），规定“非标”资产将不能计入买入返售会计科目。
据此规定，“非标”资产的资本占用将提高至100%，转“标”将是大势所趋。
在房地产拐点形成、通胀压力不大、“非标”转“标”的形势下，债券将具有较好的投资价值，中短端息差交易仍是主流，长端收益率已经位于顶部区域，配置价值突出。
**转债投资策略**
今年以来，我们总体的观点是股市面临风险、债市机会确定性高，转债的投资价值不如纯债，这一判断仍未改变。
当前，建议保持中等仓位，在获取偏债型转债收益的同时，博取未来潜在的降准利好，并在第一次降准之后及时减持。
个券选择方面，中行转债是攻守兼备的选择，缺点是回报不一定超过纯债。
此外工行、平安、石化、隧道、重工等偏股型转债有望受益降准、国企改革或军工题材，具有一定配置价值。 (完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
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