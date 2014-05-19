《交易视点》猪价反弹影响较小，中国纯债仍优于转债--中信证券

路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，尽管猪价五一节后大涨20%，但预计猪价四季度将逐渐回落，对CPI影响较小。而经济数据疲弱，创业板再融资和同业监管新规推出，使得股市短期仍面临风险，债市机会确定性高，转债的投资价值不如纯债。

当前，建议保持中等仓位，在获取偏债型转债收益的同时，博取未来潜在的降准利好，并在第一次降准之后及时减持。

**转债指数微跌0.1%，偏债型转债回调**

上周A股先扬后抑，沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.6%、+0.1%和-2.6%。

利率债因降准预期短期落空而回升5-17bp，信用债收益率继续下降。

转债市场微跌0.1%，前期领涨的偏债型转债出现回调，偏股型转债走势分化，估值变化不大。

**猪价五一节后大涨，预计对CPI影响不大**

22省市生猪均价在五一节后上涨约20%至12.76元/公斤，能繁母猪存栏约4791万头位于底部区域，市场对猪价反弹存在一定担忧。

受季节性因素影响，预计三季度猪价将反弹至15-16元，对CPI影响不大。

四季度之后的猪价走势存在分歧，多数观点认为，猪价的反弹将加速生猪供给，猪价将像2013年四季度一样出现回落；少数观点认为，生猪养猪技术的提高是长期过程，供给不会快速增加，猪价将进一步回升。

目前来看，预计猪价大概率在四季度将逐渐回落，对CPI影响较小，但需持续观察。

**经济数据疲弱，创业板再融资推出，股市短期仍面临风险**

4月工业、投资、消费、信贷数据均低于预期，前4月房地产投资累计同比增速16.4%，4月份商品房新开工面积同比下滑22.1%。

结合40大中城市商品房销售面积、土地购置面积同比下滑来看，房地产行业的拐点正在出现，政策放松或能延缓这一过程，但不会改变这一趋势。

因此，预计蓝筹周期股短期机会不大，成长股受IPO即将重启、创业板再融资推出影响也面临下跌风险。

**同业新规增添债市投资价值**

同业监管政策出台，“非标”转“标”大势所趋，债市投资价值较高。5月16日，五部门发布《关于规范金融机构同业业务的通知》（127号文），规定“非标”资产将不能计入买入返售会计科目。

据此规定，“非标”资产的资本占用将提高至100%，转“标”将是大势所趋。

在房地产拐点形成、通胀压力不大、“非标”转“标”的形势下，债券将具有较好的投资价值，中短端息差交易仍是主流，长端收益率已经位于顶部区域，配置价值突出。

**转债投资策略**

今年以来，我们总体的观点是股市面临风险、债市机会确定性高，转债的投资价值不如纯债，这一判断仍未改变。

当前，建议保持中等仓位，在获取偏债型转债收益的同时，博取未来潜在的降准利好，并在第一次降准之后及时减持。

个券选择方面，中行转债是攻守兼备的选择，缺点是回报不一定超过纯债。

此外工行、平安、石化、隧道、重工等偏股型转债有望受益降准、国企改革或军工题材，具有一定配置价值。 (完)