《中国金融债发行日程表》--5月19日

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多260 1/3/5/7/10 周二招标 固息增发债 5/21-5/22 (2014年第8-12期增发债) *国开行 30 2 *4.3935% 固息增发债 5/20-5/21 (2013年第一期交易所债增发) 10 5 *4.9315% 固息增发债 5/20-5/21 (2013年第二期交易所债增发) 农发行 *50 1 *4.4985% 固息增发债 5/20-5/23 *50 3 *4.8792% 固息金融债 5/20-5/22 *50 5 *5.0103% 固息金融债 5/20-5/22 (一、三和五年品种分别为今年第30期、第33期和第22期增发债) *进出口行 60 3 4.87% 固息增发债 5/15-5/19 60 5 5.00% 固息金融债 5/15-5/19 *杭州银行 40 10 周三招标 二级资本债 5/23(缴款日) (第五年末附发行人赎回权) *海尔集团 16 3 *周四招标 固息金融债 5/23(缴款日) 财务公司 16 5 固息金融债 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (发稿 边竞； 审校 康熙泽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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