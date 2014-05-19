版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:35 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间  
            (亿元人民币)      (年)
  ============================================================================= 
 *国开行      至多260       1/3/5/7/10   周二招标      固息增发债    5/21-5/22
                       (2014年第8-12期增发债)
 *国开行        30             2         *4.3935%      固息增发债    5/20-5/21
                       (2013年第一期交易所债增发)
                10             5         *4.9315%      固息增发债    5/20-5/21
                       (2013年第二期交易所债增发)
  农发行       *50             1         *4.4985%      固息增发债    5/20-5/23
               *50             3         *4.8792%      固息金融债    5/20-5/22
               *50             5         *5.0103%      固息金融债    5/20-5/22
                    (一、三和五年品种分别为今年第30期、第33期和第22期增发债)  
 *进出口行      60             3          4.87%        固息增发债    5/15-5/19
                60             5          5.00%        固息金融债    5/15-5/19
 *杭州银行      40            10        周三招标       二级资本债    5/23(缴款日)
                    (第五年末附发行人赎回权)
 *海尔集团      16             3       *周四招标       固息金融债    5/23(缴款日)
  财务公司      16             5                       固息金融债
  农发行      100-200          --          --            --          6/12
  农发行      100-200          --          --            --          6/23
  农发行      100-200          --          --            --          7/7
  农发行      100-200          --          --            --          7/24
  农发行      100-200          --          --            --          8/7
  农发行      100-200          --          --            --          9/11
  农发行      100-200          --          --            --          9/22
  农发行      100-200          --          --            --          10/16
  农发行      100-200          --          --            --          11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (发稿 边竞； 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐