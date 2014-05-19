《热点聚焦》美联储前主席贝南克在民间餐会上畅谈低利率前景

**“我们”美联储**

消息人士指出，从3月以来，包括摩根大通 及券商BTIG等多家金融机构，已经为旗下客户主办至少四场贝南克演讲餐会。餐会地点包括纽约曼哈顿的Eleven Madison Park餐厅及Le Bernardin餐厅，这两家餐厅的四道菜套餐定价135美元。消息人士表示，预计还有更多类似餐会。

摩根大通及BTIG皆拒绝置评。

出席餐会的投资人向贝南克提出各种问题，从美联储将如何缩小高达4.3万亿(兆)美元的资产负债表，到去年9月美联储究竟为何不愿开始缩减购债规模，一反外界普遍预期。

根据多数与会人士的讲法，贝南克直言不讳，有时很咄咄逼人，为自己带领美国经济走过数十年来最严重景气衰退的八年成绩提出辩护。他常用“我们”来形容美联储，但他也小心翼翼避免与现任美联储主席叶伦的公开谈话唱反调。叶伦自己也强调，就业市场离完全复元还很远。

今年3月，在叶伦接任后的首次政策声明中，美联储表示，即使在达成就业及通胀率的目标后，联邦基金利率或许仍需要维持低于平均水准。

一次在晚宴桌上与投资人交谈时，贝南克辩称，基于财政收紧、金融市场紧绷及美国生产力下跌等因素，这些都显示，未来很长一段时间，实质利率都将会低于一般认为的正常水准。

根据欧洲美元利率期货市场的交易行情，最近几个月投资人已经降低对未来几年升息的预期；以目前行情来看，投资人预期联邦基金利率2022年之前不会回升到4%。不久之前的去年9月，期货市场还预期2018年年底前会回升到4%。

在这些餐会上，贝南克也辩称，如果升息造成的金融状况紧俏有可能损害经济，美联储将会希望延后升息。根据消息人士表示，贝南克还强调，在决定政策时，金融稳定疑虑将会获得更正式的考量。

美联储升息的确切时点，关系到许多对冲基金经理人的庞大押注部位，对这些经理人而言，与贝南克共餐不仅是满足虚荣心，一部份也是为了专业工作所需。