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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:34 BJT

中国新债：海尔财务公司周四将招标发32亿元金融债，三年及五年各半

路透北京5月19日 - 中国海尔集团财务有限责任公司周一公告称，将于周四(22日)在银行间市场招标发行32亿元人民币固息金融债，三年和五年品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债券招标时间为5月22日上午10:00-11:00，招标方式为单一利率（荷兰式）；发行日为5月22日，缴款日和起息日同为5月23日，均按年计息。

交通银行 、工商银行 、农业银行 和建设银行 为联席主承销商。债券由海尔集团提供担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

债券募集资金将用于补充该公司中长期资金，优化资产负债结构和期限结构；将专项用于满足采购海尔集团产品和服务的买方信贷融资需求，尤其是解决海尔社区店、专卖店等中小企业融资困难问题。

该期债券为企业集团财务公司发行的、等同于企业集团财务公司一般负债的金融债券。2013年，海尔集团财务公司即有发行同类债券8亿元 。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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