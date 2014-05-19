《交易视点》离岸市场房地产债分化加剧--中信证券

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，市场对欧央行6月份进一步放松政策的预期高涨，境外市场流动性预计维持宽松格局。
而中国定向“微刺激”意味经济反弹力度有限，而打压非标业务将导致中小房企经营压力加大，预计国内房企两极分化进一步加剧。从而推动离岸市场不同信用评级的房地产债收益率延续分化态势。
**欧央行料将进一步加大宽松力度**
欧央行行长德拉吉曾在5月份议息会议后表示，欧央行执委会已经同意使用非常规政策工具应对长时间低通胀所带来的风险。
如果有需要，欧央行愿意在6月份采取行动。从近期数据看，欧元区低通胀水平仍在延续。
同时，欧央行在最新月度报告中也将2014年通胀预期由1.1%下调至0.9%。
如果短期内欧元汇率未出现显着走弱，欧央行料将在6月份议息会议上兑现货币宽松预期。
**前5个月离岸人民币债券发行规模突破千亿大关**
得益于人民币跨境使用提速、债券发行人的再融资需求及境外低利率环境，今年前5个月离岸人民币债券的发行规模达到1066亿元，接近2013年全年的债券总发行规模。
5月21日，财政部将在香港发行规模160亿元的国债。其中，140亿招标发行债券的期限和金额分别为：3年期70亿、5年期40亿、7年期10亿、10年期10亿、15年期5亿及20年期5亿。
目前，境外市场流动性充裕，人民币汇率接近均衡水平而离岸人民币国债收益率又相对较高，预计本次发行的主力品种—3年期和5年期国债发行利率将略低于同期限债券的二级市场收益率。
**离岸人民币债券表现分化**
从中信离岸人民币债券指数看，5月以来指数平均收益率一度呈上升走势，但5月12日人民银行召开住房金融专项座谈会后，低等级房地产债券收益率高位回落，进而推动离岸人民币债市企稳回升。
具体看，多数B信用等级房地产债整体表现低迷，过去两周收益率仍出现较大幅度上升，而BB及以上等级房地产债收益率过去两周稳中有降。
**市场研判和投资策略**
维持前期报告的判断，建议投资者以配置中高等级债券为主。
国际方面，市场对欧央行6月份进一步放松政策的预期高涨，境外市场流动性预计维持宽松格局。
国内方面，政府定向微刺激措施意味国内经济反弹力度有限，而打压非标业务将导致融资渠道不畅的中小房企经营压力加大，预计国内房企两极分化进一步加剧。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注