香港个股：中广核矿业收购哈萨克斯坦铀矿资源权益，早盘曾涨近14%

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 从事天然铀贸易的中广核矿业有限公司 拟向控股股东收购于哈萨克斯坦铀矿资源权益后，周一早盘曾涨近14%。
中广核矿业周日在联交所的公告称，计划向控股股东中广核铀业收购北京中哈铀，作价1.33亿美元（约10.3亿港元），后者持有哈萨克斯坦Semizbay-U 49%之合伙权益，间接拥有及营运两座在产铀矿山。
公司并称，“预期收购事项将使本集团能够将铀贸易业务与上游采矿业务进行整合，以最大限度地提升价值及获取稳定之铀供应。”
根据协议，中广核矿业有权包销Semizbay-U年度铀总产量之49%，即约600吨，相当于中广核矿业去年度总采购量的90%，而包销价较国际铀现货价格折让2%。
去年末，Semizbay-U符合JORC标准之含铀金属可采储量约为24,211吨铀，资源量39,794吨铀；2013年度扣除税项之亏损约2,423万美元。Semizbay-U另一股东为KAP（National Atomic Company Kazatomprom）。
中广核矿业的最终控股股东中国广核集团为中国两大核电企业之一，并拥有世界级之纳米比亚Husab项目，现时透过中广核铀业间接持有中广核矿业约50.11%之股权。
中广核集团此前称，其在运核电机组达11台，总装机容量达到1,161.8万千瓦，占中国大陆在运总装机容量的64%；在建核电机组13台，总装机达1,550.2万千瓦，占中国大陆在建总装机50.6%。
中广核矿业早盘曾涨近14%，触及0.9港元；早盘收升3.8%，报0.82港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注