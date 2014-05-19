香港个股：中广核矿业收购哈萨克斯坦铀矿资源权益，早盘曾涨近14%

路透香港5月19日 - 从事天然铀贸易的中广核矿业有限公司 拟向控股股东收购于哈萨克斯坦铀矿资源权益后，周一早盘曾涨近14%。

中广核矿业周日在联交所的公告称，计划向控股股东中广核铀业收购北京中哈铀，作价1.33亿美元（约10.3亿港元），后者持有哈萨克斯坦Semizbay-U 49%之合伙权益，间接拥有及营运两座在产铀矿山。

公司并称，“预期收购事项将使本集团能够将铀贸易业务与上游采矿业务进行整合，以最大限度地提升价值及获取稳定之铀供应。”

根据协议，中广核矿业有权包销Semizbay-U年度铀总产量之49%，即约600吨，相当于中广核矿业去年度总采购量的90%，而包销价较国际铀现货价格折让2%。

去年末，Semizbay-U符合JORC标准之含铀金属可采储量约为24,211吨铀，资源量39,794吨铀；2013年度扣除税项之亏损约2,423万美元。Semizbay-U另一股东为KAP（National Atomic Company Kazatomprom）。

中广核矿业的最终控股股东中国广核集团为中国两大核电企业之一，并拥有世界级之纳米比亚Husab项目，现时透过中广核铀业间接持有中广核矿业约50.11%之股权。

中广核集团此前称，其在运核电机组达11台，总装机容量达到1,161.8万千瓦，占中国大陆在运总装机容量的64%；在建核电机组13台，总装机达1,550.2万千瓦，占中国大陆在建总装机50.6%。

中广核矿业早盘曾涨近14%，触及0.9港元；早盘收升3.8%，报0.82港元。（完）

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