《独家新闻》日本养老基金GPIF管理层将换血扩编，调整投资方向--消息

* GPIF投资团队将首次增设全职顾问--消息人士

* 安倍的改革计划将扩大投资委员会权力--消息人士

* 安倍决心降低该基金对政府公债的依赖

路透东京5月19日 - 据两位知情消息人士透露，日本首相安倍晋三在调整全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)管理层，扩大董事会人员构成，并首次设立全职委员，以降低日本政府公债投资，同时增加高收益资产持仓。

官员们在考虑一项提议，在监管GPIF投资的委员会中增设两三位资深专业顾问，这些顾问将在GPIF改革中发挥更大作用。有关变动将于下个月宣布。GPIF规模为1.26万亿美元，超过墨西哥经济产出，有能力影响日本和海外市场。

消息人士称，扩编后的委员会将被赋予更多新的权力，可以最终决定资产配置状况。由于政策举措还处在讨论阶段，消息人士要求匿名。

现有投资委员会由学术人士和经济学家组成，其中有一位代表日本贸易联盟，一位代表主要企业游说团体。目前该委员会所起的作用局限于向该基金理事长提供资金布局建议。

这些举措将给GPIF提供新的方向，使其转向股票等风险更大资产，并降低低收益的日本政府公债投资，从而获得更高收益。政策调整倡导者认为，日本需要提高养老金回报，以惠及未来养老金领取者，并推动经济成长。

GPIF发言人表示，该基金不就还在考虑之中的政策事宜做置评。

本月稍早，安倍在伦敦城主办的一场晚宴上表示，正在对GPIF进行改革，该基金正在“改进”。

知情人士称，作为调整的一部分，GPIF的投资委员会已组成一个四人工作小组，由日本野村总合研究所资深研究员Sadayuki Horie牵头，负责审评未来两三个月的资产配置目标。Horie拒绝发表评论。(完) (编译 李爽 审校 高琦)