中港个股：中国工商银行获得最终批准，将在科威特开设首个分行

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透科威特5月18日 - 中国最大银行--中国工商银行 周日获得最终批准，将在科威特开设分支机构。
科威特在3月时表示将允许外资银行开设多个分支机构，以刺激经济增长。但分析师表示除非科威特政府加快长期推迟的基建项目，否则不太可能出现多家银行纷纷开设分行的现象。
中国工商银行去年获得科威特央行和内阁批准。这将成为该行继多哈、阿布达比和迪拜之后在阿拉伯海湾地区开设的第四家分行。
科威特国家新闻机构KUNA报导称，中国工商银行董事长姜建清今年稍早表示，工行将成为中资企业与科威特之间的“纽带”，他对科威特发展计划中的投资机会表示欢迎。
2004年之前，国际性银行无法在科威特开展业务。在今年之前，科威特也仅准许可开设一个分支机构。这是工行的首个驻科威特分行。
科威特对于外资银行的其他限制，使得外银在当地提供投行服务受到限制，也不得在零售领域展开竞争。目前尚不清楚何时会放宽这些限制举措。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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