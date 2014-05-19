港股业绩：康师傅首季净利按年增22.4%，饮品毛利率大增

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，2014年一季度净利按年增加22.39%，受惠于分销成本下降以及主要原材料价格下跌，带动饮品毛利率大增。
中午收盘时，康师傅在联交所公布，至3月31日止的首季净利为1.28亿美元，上年同期为1.05亿美元；首季营业额按年增长5.04%至27.82亿美元，毛利率则按年增加1.11个百分点至30.38%。
其中，饮料事业营业额占集团总营业额最大，为55.88%，受惠于原物料价格同比下降，毛利率升3.66百分点至32.08%。康师傅集团即饮茶品销售市占率为51.3%，为市场首位
方便面首季销售占比为41.33%，但毛利率下降2.13个百分点至28.03%，这是因为期内部份原物料价格上涨，以及行销活动所致。方便面销售量及销售额市占率亦为市场首位。
公司指出，第二季原物料棕榈油价格预期将持续走高，对方便面成本将带来一定的上涨压力。
首季方便食品销售量占集团总营业额为1.91%。受原有顶园饼乾产品销量衰退，设备稼动率较低影响，方便食品事业的毛利率较去年同期下降1.65个百分点至36.52%。
而总部位于天津的康师傅亦表示，股东大会通过收购Wealth City Investment Limited，该收购项目主要将在上海增设营运中心，期以集团现有基础为发展，提高效率及促进国际联系，各部门于本年底将逐步迁入此营运中心运作。
康师傅中午收盘涨0.69%至22.00港元，过去一个月跌2.237%，大盘恒生指数 早盘小幅收跌0.38%。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注