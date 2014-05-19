港股业绩：康师傅首季净利按年增22.4%，饮品毛利率大增

路透香港5月19日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，2014年一季度净利按年增加22.39%，受惠于分销成本下降以及主要原材料价格下跌，带动饮品毛利率大增。

中午收盘时，康师傅在联交所公布，至3月31日止的首季净利为1.28亿美元，上年同期为1.05亿美元；首季营业额按年增长5.04%至27.82亿美元，毛利率则按年增加1.11个百分点至30.38%。

其中，饮料事业营业额占集团总营业额最大，为55.88%，受惠于原物料价格同比下降，毛利率升3.66百分点至32.08%。康师傅集团即饮茶品销售市占率为51.3%，为市场首位

方便面首季销售占比为41.33%，但毛利率下降2.13个百分点至28.03%，这是因为期内部份原物料价格上涨，以及行销活动所致。方便面销售量及销售额市占率亦为市场首位。

公司指出，第二季原物料棕榈油价格预期将持续走高，对方便面成本将带来一定的上涨压力。

首季方便食品销售量占集团总营业额为1.91%。受原有顶园饼乾产品销量衰退，设备稼动率较低影响，方便食品事业的毛利率较去年同期下降1.65个百分点至36.52%。

而总部位于天津的康师傅亦表示，股东大会通过收购Wealth City Investment Limited，该收购项目主要将在上海增设营运中心，期以集团现有基础为发展，提高效率及促进国际联系，各部门于本年底将逐步迁入此营运中心运作。

康师傅中午收盘涨0.69%至22.00港元，过去一个月跌2.237%，大盘恒生指数 早盘小幅收跌0.38%。(完)

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