新债招标：农发行一年增发债收益率4.4985%，三年期4.8792%--业内人士

路透上海5月19日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.4985%和4.8792%。

上述两期债的投标倍数分别为3.03倍和3.08倍。另外，该行还有一期五年期固息增发债将于15:30结束招标。

该三期债分别为农发行今年第30期 、33期和22期 的增发债，各期限发行上限均为50亿元。

具体发行条款如下：

30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月23日 5月22日 5月22日

起息日 4月16日 5月14日 3月21日

发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22

上市日 5月27日 5月28日 5月28日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

票面利率 4.75% 4.83% 5.25%