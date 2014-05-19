新债招标：农发行一年增发债收益率4.4985%，三年期4.8792%--业内人士

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透上海5月19日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.4985%和4.8792%。
上述两期债的投标倍数分别为3.03倍和3.08倍。另外，该行还有一期五年期固息增发债将于15:30结束招标。
该三期债分别为农发行今年第30期 、33期和22期 的增发债，各期限发行上限均为50亿元。
具体发行条款如下：
30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月23日 5月22日 5月22日
起息日 4月16日 5月14日 3月21日
发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22
上市日 5月27日 5月28日 5月28日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
票面利率 4.75% 4.83% 5.25%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
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