中越关系：越南反华暴乱令人质疑其对外国投资者的承诺--中国日报

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透上海5月19日 - 中国日报周一报导称，越南上周爆发的反华暴乱，令人质疑其对外国投资者的承诺。中国方面称已经从越南撤离约4,000人。
“暴力事件及外资企业受损的严重程度，令人质疑越南政府是否足够重视投资者利益和外资工厂的安全，”该英文报纸在社论中表示。
该报称，“外国投资者及政府担心的重点不是这些抗议本身，而是越南中央和地方政府在管控抗议方面的无能。”
台湾媒体周一引述越方在台代表报导称，越南正考虑出台措施赔偿受损的外资企业。
台北时报报导称，越南可能以减免税、提供优惠贷款或对逾期贷款进行减免等形式进行赔偿。
中国的21世纪经济报道称，暴力事件将损害中越关系。
“越南针对外企的暴乱将对中越贸易和经济关系造成巨大影响，”该报称。
“对于那些已经在越南设厂的企业，在上周工厂遭到抗议者洗劫和烧毁后，现在面临着是走还是留的问题，”中国日报表示。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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