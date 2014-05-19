券商观点：中国券商向现代投行积极转型，长期享有创新溢价--国泰君安

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透上海5月19日 - 中国国泰君安证券最新研究报告指出，上周五召开的券商创新大会已明确国内证券公司要积极向现代投资银行转型，国内券商股将长期享有创新溢价，行业的市场集中度将提高，在未来数年将催生出初步国际化的全能型投行，以及在某些业务领域领先的精品券商。
国泰君安非银首席分析师赵湘怀在报告中指出，与2013年创新大会强调加强风险控制不同，今年大会以鼓励经营机构创新为主，在加快券商向现代投行转型/完善证券业基础功能/发展私募市场和场外市场/财富管理行业转型等领域超过之前的预期。
报告称，国内券商未来将完善现代投行的五大职能，即成为直接融资服务提供者、资产管理和财富管理者、交易和流动性提供者、市场重要投资者和有效的风险管理者，券商将继续做大资产负债表，持续提升杠杆率。
报告预计，未来行业内变化包括：首先是大力发展多层次资本市场，特别是新三板和私募市场，构建非标产品市场，引入做市商制度等，提升券商的资产定价能力；其次，加速产品与服务的升级和创设，如资产证券化/REITS/场外衍生品等；其三，券商牌照放开，交叉持股普及，混业经营要求更高专业性；其四，券商的组织结构将重组升级，部分上市券商有望试点合伙制/管理层持股/股权激励方式，基层营业部的职能将分化。
目前证券业务模式尚难满足上述五大职能，报告预计券商行业后续亟需推行的政策包括以下方面：做大证券公司资产负债表，持续提升杠杆率；完善证券业基础功能，尽快批准联网互通支付平台公司；扩大证券公司自有资金使用范围；鼓励行业间兼并收购。
例如，在提升杠杆率方面，报告指出，在创新大会上，券商建议明确证券公司一般贷款人地位，采取资本充足对证券公司的杠杆进行总体监控，若上述政策落实，将有利于券商通过股票市场融资提高资本规模，通过发行短融和公司债/转融通/回购等工具提高杠杆率，券商资本负债规模将持续扩大。
该报告维持行业“增持”评级，不过报告亦指出券商业三个投资风险，包括政策落地低于预期、经济下行、经纪佣金率陡降。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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