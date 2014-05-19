更新版 1-台越关系：台塑河静厂损失约300万美元，中国撤侨延宕工程进度

* 台塑河静钢厂估损失300万美元

* 该厂因中国撤侨建厂进度将延宕1-2个月

* 现金、减税、债务减免等均为台厂求偿选项 (新增更多细节及台湾求偿选项)

路透台北5月19日 - 台湾台塑集团周一表示，将向越南政府寻求赔偿，因其越南河静钢厂日前在越南民众排华暴力事件中遭受损失。该公司称，越南钢厂本次损失估计为300万美元。

台塑河静钢厂还在建厂中，该厂董事长林信义在一记者会中表示，由于中国大陆派出三艘船舰撤出陆籍劳工3,000人，难免影响建厂进度，初估将至少延误一、两个月。

林信义并估计，包括厂区外的大陆承包商中国冶金集团的住宿区内被烧，现场发现两具尸体，初估共四人死亡，至少150-160人受伤。

中国冶金集团为台塑河静厂工程的外包厂商。

“我们当然要求偿...而且他们也放火烧。〞林信义说。

该公司今日午后发出的新闻稿并指出，截至目前越南河静省省方派遣约1,000名武装人员仍继续驻守厂区内外，并定时巡逻厂内重要工区，目前河静厂区应为河静省最安全地区。

台塑集团于越南投资甚广，本次排华暴力事件中受伤颇深。台塑集团为投资越南的最大外资之一，旗下企业包括台塑 、南亚 、台化 及台塑化 等上市公司。

**台湾评估多项求偿管道**

此外，本地中央社报导，台湾经济部次长杜紫军周一在立法院指出，赔偿方式在国际有非常多种，包括现金、减税或债务减免等，都是可行方式。台湾会根据个别厂商受损状况及越方提供的条件，争取对受损台商最有利的方式。

他并指出，台湾与越南在20年前签署台越投资保障协定，其中不含经第三地赴越南投资的台商，但台湾向越南交涉时，或正式要求只要是在越南投资事业部登记的台商都应一体适用。

杜紫军说，根据该协定，双方应友好协商三至九个月，如果没有具体结果，台湾企业可以跟国际商会提出国际仲裁。

不过他也指出，目前的台越投保协定主要是针对P2P(个人对个人)及P2G(个人对政府)，未来将和越南重签一份与国际上各国共用投保协定范本更接近、文字更明确及纳入经第三地投资台商的投保协定。

根据经济部统计的最新台商受损情形，至18日中午止共有224家台商受损，初步估计平阳省175家、同奈省41家、胡志明市六家、巴地头顿省一家、河静省一家；其中18家遭纵火。