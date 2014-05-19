更新版 1-台越关系：台塑河静厂损失约300万美元，中国撤侨延宕工程进度

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 台塑河静钢厂估损失300万美元
* 该厂因中国撤侨建厂进度将延宕1-2个月
* 现金、减税、债务减免等均为台厂求偿选项 (新增更多细节及台湾求偿选项)
路透台北5月19日 - 台湾台塑集团周一表示，将向越南政府寻求赔偿，因其越南河静钢厂日前在越南民众排华暴力事件中遭受损失。该公司称，越南钢厂本次损失估计为300万美元。
台塑河静钢厂还在建厂中，该厂董事长林信义在一记者会中表示，由于中国大陆派出三艘船舰撤出陆籍劳工3,000人，难免影响建厂进度，初估将至少延误一、两个月。
林信义并估计，包括厂区外的大陆承包商中国冶金集团的住宿区内被烧，现场发现两具尸体，初估共四人死亡，至少150-160人受伤。
中国冶金集团为台塑河静厂工程的外包厂商。
“我们当然要求偿...而且他们也放火烧。〞林信义说。
该公司今日午后发出的新闻稿并指出，截至目前越南河静省省方派遣约1,000名武装人员仍继续驻守厂区内外，并定时巡逻厂内重要工区，目前河静厂区应为河静省最安全地区。
台塑集团于越南投资甚广，本次排华暴力事件中受伤颇深。台塑集团为投资越南的最大外资之一，旗下企业包括台塑 、南亚 、台化 及台塑化 等上市公司。
**台湾评估多项求偿管道**
此外，本地中央社报导，台湾经济部次长杜紫军周一在立法院指出，赔偿方式在国际有非常多种，包括现金、减税或债务减免等，都是可行方式。台湾会根据个别厂商受损状况及越方提供的条件，争取对受损台商最有利的方式。
他并指出，台湾与越南在20年前签署台越投资保障协定，其中不含经第三地赴越南投资的台商，但台湾向越南交涉时，或正式要求只要是在越南投资事业部登记的台商都应一体适用。
杜紫军说，根据该协定，双方应友好协商三至九个月，如果没有具体结果，台湾企业可以跟国际商会提出国际仲裁。
不过他也指出，目前的台越投保协定主要是针对P2P(个人对个人)及P2G(个人对政府)，未来将和越南重签一份与国际上各国共用投保协定范本更接近、文字更明确及纳入经第三地投资台商的投保协定。
根据经济部统计的最新台商受损情形，至18日中午止共有224家台商受损，初步估计平阳省175家、同奈省41家、胡志明市六家、巴地头顿省一家、河静省一家；其中18家遭纵火。
台湾外交部周日稍晚表示，台湾对越南民众暴乱行为、危害台商安全提出严正抗议，并已获越南政府回应，而外交部也引述驻台北越南经济文化办事处代表表示，越南政府会尽力协助经济部次长访越的行程提供协助，并妥善处理后续赔偿事宜。 （完） (记者 金迈克/林妙容; 审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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