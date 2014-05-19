欧洲个股：德意志银行宣布将在6月4日确定募资发行股票数量及定价

路透法兰克福5月19日 - 德意志银行 周一表示，已决定将在6月4日确定计划募集80亿欧元(110亿美元)新资本的发行股票数量以及定价。

在该行网站的投资演示幻灯片中，德意志银行表示一旦这项增资计划完成，剔除所谓额外一级(AT1)混合债券的影响，该行满载杠杆比率将从目前的2.5%升至3.1%。