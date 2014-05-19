韩国个股：现代汽车将在韩国召回逾12万辆Tucson跨界车型

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透首尔5月19日 - 现代汽车 将在韩国召回逾12万辆Tucson跨界型休旅车，因该车型安装于方向盘上的安全气囊组件可能会松动。
此前该公司在周末称，由于同样问题，将在美国市场召回近14万辆Tucson跨界型休旅车。
韩国交通部表示，国内召回涉及2011-2013年生产的122,561辆Tucson。现代汽车并未透露这些召回将让其付出多大的代价。
根据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件，现代汽车表示，在组装过程中，连接驾驶员安全气囊部件和方向盘的两个螺栓可能没有被正确拧紧。
现代汽车表示，气囊部件可能会从方向盘脱落，可能在发生交通事故时造成人身伤害。该公司称，目前还没有该缺陷引发事故或人员伤亡的报告。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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