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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 13:52 BJT

韩国个股：现代汽车将在韩国召回逾12万辆Tucson跨界车型

路透首尔5月19日 - 现代汽车 将在韩国召回逾12万辆Tucson跨界型休旅车，因该车型安装于方向盘上的安全气囊组件可能会松动。

此前该公司在周末称，由于同样问题，将在美国市场召回近14万辆Tucson跨界型休旅车。

韩国交通部表示，国内召回涉及2011-2013年生产的122,561辆Tucson。现代汽车并未透露这些召回将让其付出多大的代价。

根据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件，现代汽车表示，在组装过程中，连接驾驶员安全气囊部件和方向盘的两个螺栓可能没有被正确拧紧。

现代汽车表示，气囊部件可能会从方向盘脱落，可能在发生交通事故时造成人身伤害。该公司称，目前还没有该缺陷引发事故或人员伤亡的报告。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
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