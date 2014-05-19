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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:03 BJT

中国煤炭：4月全国煤炭产量3.01亿吨，同比下降1.3%--行业网站

路透北京5月19日 - 中国行业网站--煤炭研究网周一称，4月全国煤炭产量30,100万吨，同比下降1.3%；其中国有重点煤矿产量16,533万吨，同比降0.9%。

1-4月，全国煤炭产量累计完成117,900万吨，同比下降1.03%；其中国有重点煤矿产量累计完成66,208万吨，同比降1.4%。

数据并显示，4月全国煤炭销量28,900万吨，同比下降1.29%；1-4月煤炭销量累计完成113,100万吨，同比降1.31%。（完）

更多细节，请点选煤炭研究网:here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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