新闻稿：穆迪向日照港 (香港) 有限公司发行的债券授予A1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

受评债务证券为人民币8.5亿元

香港，2014年5月15日—穆迪投资者服务公司已向日照港 (香港) 有限公司(未评级) 发行的信用增级债券授予最终 A1评级。

以上债券由中国农业银行股份有限公司 (农行) 山东分行提供的不可撤销备用信用证所支持。农行的评级为A1/P-1/D+/稳定。

发行人：日照港 (香港) 有限公司

...2017年到期、利率为4.25%的人民币8.5亿元信用增级债券，评级为A1。

该债券的评级说明了在法定最终到期日或以前投资者所可能承担的预期损失。

穆迪的评级仅代表与本交易有关的信用风险，其他可能会对投资者的收益率有显着影响的非信用风险幷不在评级的考虑范围内。

评级理据

上述债券的A1评级与农行的长期存款评级相同，因为上述债券由农行山东分行提供的不可撤销备用信用证全面支持。

该备用信用证属农行山东分行的无抵押和非次级债务。

农行山东分行在该备用信用证下的支付责任于任何时候将至少与该行其他现有及日后的无抵押和非次级债务的地位相同。

交通银行股份有限公司 (交行) 香港分行为本交易的主要付款代理和收款银行。交行的评级为A2/P-1/D+/稳定。

发行人日照港 (香港) 有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司。该公司是日照港集团有限公司的间接全资子公司。上述两家公司均未获穆迪评级。

日照港集团有限公司是一家主营港口业务的国有企业，该公司已与发行人达成维好协议。

农行的总部位于北京，截至2013年底其资产为人民币14.6万亿元。

穆迪对上述交易的主要分析基础是农行通过作为其无抵押和非次级债务的备用信用证支持上述债券的清偿。

因此，债券的评级与农行的长期存款评级直接挂钩。为此，农行此类评级的任何变化可能会导致债券的评级发生相应变化。

导致评级上调/下调的因素：