新闻稿：穆迪向日照港 (香港) 有限公司发行的债券授予A1评级

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
受评债务证券为人民币8.5亿元
香港，2014年5月15日—穆迪投资者服务公司已向日照港 (香港) 有限公司(未评级) 发行的信用增级债券授予最终 A1评级。
以上债券由中国农业银行股份有限公司 (农行) 山东分行提供的不可撤销备用信用证所支持。农行的评级为A1/P-1/D+/稳定。
发行人：日照港 (香港) 有限公司
...2017年到期、利率为4.25%的人民币8.5亿元信用增级债券，评级为A1。
该债券的评级说明了在法定最终到期日或以前投资者所可能承担的预期损失。
穆迪的评级仅代表与本交易有关的信用风险，其他可能会对投资者的收益率有显着影响的非信用风险幷不在评级的考虑范围内。
评级理据
上述债券的A1评级与农行的长期存款评级相同，因为上述债券由农行山东分行提供的不可撤销备用信用证全面支持。
该备用信用证属农行山东分行的无抵押和非次级债务。
农行山东分行在该备用信用证下的支付责任于任何时候将至少与该行其他现有及日后的无抵押和非次级债务的地位相同。
交通银行股份有限公司 (交行) 香港分行为本交易的主要付款代理和收款银行。交行的评级为A2/P-1/D+/稳定。
发行人日照港 (香港) 有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司。该公司是日照港集团有限公司的间接全资子公司。上述两家公司均未获穆迪评级。
日照港集团有限公司是一家主营港口业务的国有企业，该公司已与发行人达成维好协议。
农行的总部位于北京，截至2013年底其资产为人民币14.6万亿元。
穆迪对上述交易的主要分析基础是农行通过作为其无抵押和非次级债务的备用信用证支持上述债券的清偿。
因此，债券的评级与农行的长期存款评级直接挂钩。为此，农行此类评级的任何变化可能会导致债券的评级发生相应变化。
导致评级上调/下调的因素：
农行长期存款评级的任何变化均可导致上述债券的评级发生相应变化。 (完)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
CoreLogic为房地产谘询研究公司。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选