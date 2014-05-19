新闻稿：穆迪称SOHO中国财务总裁辞任对其评级幷无即时影响

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年5月15日—穆迪投资者服务公司表示，SOHO中国有限公司的财务总裁辞任，对其Ba1公司家族评级和其美元票据的Ba1高级无抵押债券评级幷无即时的影响。

上述评级展望仍为稳定。

5月13日，SOHO中国宣布唐正茂女士已辞任公司执行董事及财务总裁一职。

穆迪副总裁/高级分析师何卓荣称：“唐女士辞任对公司的日常业务应该不会有重大的负面影响，因为现有管理团队拥有带领公司渡过经济低潮的纪录。”

穆迪认为，其管理团队显示出管理公司业务及再融资活动的稳定纪录。

SOHO中国尚未公布唐女士的继任者，而执行董事兼总裁阎岩女士将会出任临时财务总裁。

阎女士在1996年加入SOHO中国，曾经担任公司首席运营官及财务总裁。阎女士拥有的丰富经验可在此期间支持公司的日常业务及财务管理。 如SOHO中国长期未能聘请正式的财务总监，或公司的财务管理及流动性状况显着转弱，穆迪将会重新评估公司的信用状况。

SOHO中国的Ba1公司家族评级反映了其位于北京和上海优越地段开发和租赁地标性商业房地产项目的实力。

SOHO中国在商业房地产项目的租赁及管理方面亦拥有强大的实力，如其北京及上海管理的项目均有良好的出租率和理想的租金水平。

由于公司专门经营商业房地产项目，其面对的监管风险小于其他穆迪评级的国内开发商，因为其他开发商主要经营住宅项目。

SOHO中国有限公司的评级是通过对一些穆迪认为与发行人信用状况相关的因素进行评估后而授予的，例如 (1) 该公司相对于行业内其它公司的业务风险和竞争状况； (2) 该公司的资本结构和财务风险； (3) 该公司短期至中期的预测表现；及 (4) 管理层的过往记录和风险承受度。

这些特性都与SOHO中国的核心行业内外的其它发行人进行比较，穆迪认为SOHO中国的评级与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。 SOHO中国有限公司于2002年3月成立，幷于2007年10月在香港联交所上市。该公司在北京和上海的核心商业区开发及管理商业房地产项目。