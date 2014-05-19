新闻稿：穆迪称多数受评中国公司可应对经济结构调整的挑战

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

上海，2014年5月16日—穆迪投资者服务公司表示，中国目前的经济结构调整为内地多个行业带来短期经济与信用风险，并可能会导致民营小企业违约数量上升。

但是，穆迪认为多数受评中国公司及中央政府具有能够缓解因此产生的信用压力的条件，并抵御上述挑战。

穆迪亚太区首席信用总监Michael Taylor称：“中国政府已开始走上经济结构调整的道路，从出口和投资导向型经济转变为消费促增长的模式。”

“虽然结构调整有利于中国的长期宏观经济稳定性，但短期来看，信贷收紧和经济增长放缓对多个行业造成重大财务压力，尤其是民营小企业。” Michael Taylor补充称。

Michael Taylor在5月16日穆迪在上海举行的 “经济结构调整时期的中国”早餐会上作出上述评论。此外，穆迪信用政策部、企业融资部、金融机构部和结构信贷监控部其他成员也在会上发言。

总体来看，穆迪预计经济结构调整将会有序进行，今明两年中国仍将是全球增长最快的经济体之一。

穆迪投资者服务公司首席信用总监Richard Cantor表示：“2014年4月，我们将中国2014年和2015年的实际GDP增长预测区间下调至6.5%-7.5%。”

“但是，我们预计今明两年中国仍将是全球增长最快的经济体之一，并受到消费者支出强劲及发达国家 (尤其是美国和欧元区) 需求稳步回升的支持。” Richard Cantor补充称。

对于穆迪评级的中国企业，穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯指出，中国许多投资级别的公司是国有企业，并在各自行业处于领先地位。 胡凯称：“虽然受评企业可能面临负面趋势，但上述特点使其能够相对较好地应对各自行业的挑战。”

例如，尽管信贷紧缩范围扩大，但受评企业也可能会维持便利的融资渠道。此外穆迪认为，如果这些机构面临严重的财务压力，政府可能会对其中的多数提供特殊支持。

不过，穆迪预计会出现更多违约事件，主要是未评级企业和负面趋势更明显的钢铁、矿业和房地产等行业。

胡凯表示：“在销售萎缩、库存上升和流动性趋弱的情况下，房地产开发商面临越来越大的信用挑战。”

穆迪副董事总经理刘旻雁对中国银行业作出评论，认为在信贷紧缩和经济增长放缓的背景下，银行业的资产质量会有所下降。

刘旻雁表示：“但是，中国五大银行具备的条件使其能够应对经济去杠杆化和增长放缓的局面。”

政府向主要银行持续提供支持，表现在支持主要借款人及对银行注资方面。五大银行有财务资源可吸收贷款中的重大压力，同时也有良好的流动性指标。

此外，穆迪预计资产证券化将成为中国实体经济越来越重要的另一种资金来源。

穆迪董事总经理胡剑指出：“随着中国经济中具有战略重要性而资金相对不足的行业对其他资金来源的需求上升，我们预计可能会有越来越多的资产从银行资产负债表上剥离，并进行证券化。”

中国有全球规模最大的经济和汽车市场，大型或小型企业贷款支持的抵押贷款证券 (CLO) 以及汽车资产支持证券 (ABS) 将继续在中国刚刚起步的证券化市场上占据主导地位。

此外，投资仍将是推动GDP增长的主要力量，因此，穆迪预计基建和项目贷款的证券化会有稳定的交易量。

上海早餐会召开的同时，穆迪发表了新的特别评论报告《中国经济结构调整造成短期挑战，但多数受评实体可应对此风险》 (China Rebalancing Creating Near-Term Challenges, But Most Rated Entities Resilient) 。(完)