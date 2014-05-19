欧洲已公布经济指标--2014/5/19

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 p +0.7 f +3.1 p 德国 第一季 +0.8 p +0.4 f +2.5% p 法国 第一季 +0.0% p +0.2% r -- 意大利 第一季 -0.1% p +0.1% r -0.5% p 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 p +0.5 f +1.6 p 德国 4月 -0.2 f +0.3 f +1.3 f 法国(HICP) 4月 +0.0 f +0.5 f +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.5 f +2.2 f +0.5 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 3月 -0.3 持平 -0.9 法国 3月 -0.4 -0.1 -2.0 意大利 3月 -0.2 p 持平 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1-3月 6.8 7.2 德国 4月 6.7 @ 6.7 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 3月 12.7 @ 12.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注