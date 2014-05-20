新债招标：国开行一年增发债收益率略低预期，三及五年稍高--业内人士

路透上海5月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期增发债中标收益率略低于预测均值，而三年和五年期则稍高于此前预期。

其中一年期债中标收益率为4.4499%，此前市场预测均值为4.47%；三年期中标收益率4.8880%，预测均值4.87%；五年期加权中标收益率5.0037%，边际中标收益率5.0247%，对应预测均值4.98%。

另外，上述三期债的投标倍数依次为2.99倍、2.21倍和2.86倍。

国开行另外两期增发债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为5.10%和5.14%。

具体发行条款如下：

第8-12期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1年40亿元；3/10年50亿元；5/7年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 5/7年：多重价格(美国式)招标

1/3/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月22日

起息日 1年：5月9日

3/5/7/10年：4月8日

分销期 5月21日-5月22日

上市日 1年：5月26日

3/5/7/10年：5月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

第8-12期债历次发行情况如下：

三年 五年 七年 10年 一年

---------------------------------------------------------------

票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --

(加权) (加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --

(加权) (加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%

(加权) (加权)