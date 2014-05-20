新债招标：国开行一年增发债收益率略低预期，三及五年稍高--业内人士

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期增发债中标收益率略低于预测均值，而三年和五年期则稍高于此前预期。
其中一年期债中标收益率为4.4499%，此前市场预测均值为4.47%；三年期中标收益率4.8880%，预测均值4.87%；五年期加权中标收益率5.0037%，边际中标收益率5.0247%，对应预测均值4.98%。
另外，上述三期债的投标倍数依次为2.99倍、2.21倍和2.86倍。
国开行另外两期增发债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为5.10%和5.14%。
具体发行条款如下：
第8-12期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/10年50亿元；5/7年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 5/7年：多重价格(美国式)招标
1/3/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月22日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月21日-5月22日
上市日 1年：5月26日
3/5/7/10年：5月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8-12期债历次发行情况如下：
三年 五年 七年 10年 一年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --
(加权) (加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --
(加权) (加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%
(加权) (加权)
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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