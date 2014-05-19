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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:20 BJT

日本股市：日圆走强打压日经指数下跌，中国增长忧虑也损及市场人气

路透东京5月19日 - 日本股市日经指数周一下跌，延续上周五的跌势，因日圆走强令投资者规避风险。另外，中国经济放缓的忧虑让中国股市走弱，这也打击此间市场人气。

日经指数 收低0.6%，报14,006.44点。东证股价指数 下滑0.8%，收报1,150.07点。JPX-日经400指数 下跌0.7%，报 10,491.39点。（完）
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