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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:22 BJT

韩国股市：外资连日买超协助逆转收涨，创2014年收盘新高

路透首尔5月19日 - 韩国股市周一扳回稍早跌幅，小幅收升，创今年收盘新高，外资流入成功抵销获利了结卖压。

韩国综合股价指数 收涨0.1%，报2,015.14点，为2013年12月2日以来收盘高位。上周韩股上涨2.9%。

据证交所初步数据，外资连续第五天买超，累计买超1.6万亿(兆)韩元(15.6亿美元)。(完)
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