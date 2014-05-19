国际油市：布兰特原油升向110美元，市场担忧利比亚石油产量

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
“利比亚很有可能继续是原油市场中的一大地缘政治风险溢价因素，”Keenan表示。
0602GMT，布兰特7月原油期货 涨0.23美元至每桶109.98美元，稍早触及日内高点110.04。近月布兰特原油期货上周上涨近2%。
美国原油期货 涨0.15美元至每桶102.17美元，上周五结算价上升0.52美元。美国6月原油期约将于周二到期。
利比亚产量降至每日约20万桶，远低于140万桶的去年日产量。
乌克兰问题仍为油价提供支撑。美国总统奥巴马周五与法国总统奥朗德讨论了乌克兰情势。白宫说，如果俄罗斯继续其挑衅行为，美法一致认为俄罗斯必将面临更大的代价。
同时，俄罗斯能源部长Alexander Novak周五说，如果乌克兰偿还截至4月1日所欠的逾22亿美元天然气帐款，愿意讨论给乌克兰天然气价格折扣。
美国与伊朗官员周五表示，伊朗与六大强国本周有关结束伊朗核计划的谈判没有进展。此项谈判能否在7月20日最后期限之前有所突破，令人感到忧心。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华/张涛；审校 杜明霞/张若琪)
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。