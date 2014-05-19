国际油市：布兰特原油升向110美元，市场担忧利比亚石油产量

“利比亚很有可能继续是原油市场中的一大地缘政治风险溢价因素，”Keenan表示。

0602GMT，布兰特7月原油期货 涨0.23美元至每桶109.98美元，稍早触及日内高点110.04。近月布兰特原油期货上周上涨近2%。

美国原油期货 涨0.15美元至每桶102.17美元，上周五结算价上升0.52美元。美国6月原油期约将于周二到期。

利比亚产量降至每日约20万桶，远低于140万桶的去年日产量。

乌克兰问题仍为油价提供支撑。美国总统奥巴马周五与法国总统奥朗德讨论了乌克兰情势。白宫说，如果俄罗斯继续其挑衅行为，美法一致认为俄罗斯必将面临更大的代价。

同时，俄罗斯能源部长Alexander Novak周五说，如果乌克兰偿还截至4月1日所欠的逾22亿美元天然气帐款，愿意讨论给乌克兰天然气价格折扣。

美国与伊朗官员周五表示，伊朗与六大强国本周有关结束伊朗核计划的谈判没有进展。此项谈判能否在7月20日最后期限之前有所突破，令人感到忧心。(完)

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