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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:39 BJT

澳洲股市：收低1.3%创4月中来最大跌幅，银行股和矿业股挫跌

路透悉尼5月19日 - 澳洲股市周一在淡静交投中下滑1.3%，绩优银行股和矿业股拖低大盘。铁矿石和中国钢铁期货下跌，打压矿业股。此外，UGL的不动产部门只收到一份出价，股价重挫。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低70点至5,409.0点，单日百分比跌幅为4月中以来最大。上周五收跌0.6%，但上周累计上涨0.3%。

澳洲工程暨地产管理公司UGL Ltd 股价重挫9.7%。消息人士对路透表示，该公司原本计划以12亿澳元出售旗下地产服务部门，但在仅收到一份出价后，可能暂停出售。(完)
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