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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:57 BJT

《路透峰会》日本内阁副大臣称经济符合预期，央行在必要时会行动

西村康稔表示，预计日本经济在消费税加税效应消退后会坚挺，因基本薪资增长以及夏季奖金提高的影响盖过消费税上调，从而支撑民间消费。

他还称，资本支出情况好转、预计出口增加以及公共项目支出增加也将帮助提振经济复苏。而未来的风险包括新兴经济体迟缓以及股价裹足不前。

西村康稔强调，需要将现行逾35%的有效企业税率“尽快”降至30%以内，最早可在明年4月。他说这一税率应最终符合国际标准25%。

同时西村康稔称，政府应在今年稍晚审慎评估是否要按原定计划，在2015年10月将消费税上调至10%。

西村康稔称，“在一年半时间内将消费税上调5个百分点对经济有很大影响，所以我们第二次决定消费税上调时要比第一次更谨慎。”(完)

(编译 高琦/田建华; 审校 李婷仪)
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