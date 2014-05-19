《路透峰会》日本内阁副大臣称经济符合预期，央行在必要时会行动

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
西村康稔表示，预计日本经济在消费税加税效应消退后会坚挺，因基本薪资增长以及夏季奖金提高的影响盖过消费税上调，从而支撑民间消费。
他还称，资本支出情况好转、预计出口增加以及公共项目支出增加也将帮助提振经济复苏。而未来的风险包括新兴经济体迟缓以及股价裹足不前。
西村康稔强调，需要将现行逾35%的有效企业税率“尽快”降至30%以内，最早可在明年4月。他说这一税率应最终符合国际标准25%。
同时西村康稔称，政府应在今年稍晚审慎评估是否要按原定计划，在2015年10月将消费税上调至10%。
西村康稔称，“在一年半时间内将消费税上调5个百分点对经济有很大影响，所以我们第二次决定消费税上调时要比第一次更谨慎。”(完)
(编译 高琦/田建华; 审校 李婷仪)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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