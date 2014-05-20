中国公开市场：今日进行350亿元28天正回购，较上周同期大降--业内人士

路透上海5月20日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种，较上周二的970亿元大降逾六成。

本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购，其中1,000亿元周二到期，另850亿元周四到期。

央行公开市场上周仅进行了两次28天期正回购，到期的三年期央票也未续做，当周转为净投放440亿元。业内人士表示，央行暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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