中国公开市场：今日进行350亿元28天正回购，较上周同期大降--业内人士

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月20日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种，较上周二的970亿元大降逾六成。
本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购，其中1,000亿元周二到期，另850亿元周四到期。
央行公开市场上周仅进行了两次28天期正回购，到期的三年期央票也未续做，当周转为净投放440亿元。业内人士表示，央行暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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